Спикер Палаты представителей поручила предъявить Трампу обвинения с целью импичмента

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что президенту страны Дональду Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента, сообщает телеканал CNBC. По ее словам, действия главы государства серьезно нарушили конституцию США.

«Я прошу председателя юридического комитета Конгресса приступить к формулированию пунктов обвинения. Президент не оставляет нам другого выбора, кроме как действовать»,— заявила госпожа Пелоси в ходе пресс-конференции.

После заявления спикера Палаты представителей пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм в своем Twitter написала, что Белый дом рассчитывает на честный процесс в Сенате. «Нэнси Пелоси и Демкоратической партии должно быть стыдно. Дональд Трамп ничего не сделал, кроме того, что руководил нашей страной, его руководство привело к буму в экономике, новым рабочим местам и укреплению вооруженных сил, и это лишь некоторые из его крупных достижений»,— заявила она.

4 декабря председатель судебного комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер заявил, что все три части расследования по импичменту господину Трампу отвечают имеющимся требованиям. По словам господина Надлера, процедура импичмента президенту США правомерна. За день до этого доклад по импичменту был одобрен спецкомитетом по разведке Палаты представителей. Демократическая партия США запустила процедуру импичмента господина Трампа после информации о возможном влиянии последнего на президента Украины Владимира Зеленского.

О процедуре импичмента — в публикации “Ъ” «Нет, ребята-демократы, только Трамп».