Фигурант «московского дела» Жуков в суде не признал вину по делу об экстремизме

Фигурант «московского дела» Егор Жуков, обвиняемый в публичных призывах к экстремизму, не признал вину. В Кунцевском суде Москвы проходит первое заседание по рассмотрению дела студента Высшей школы экономики (ВШЭ) по существу.

«Вину не признаю. Да, я считаю ряд нынешних российских политиков своими политическими противниками, но ни к каким экстремистским действиям в отношении них я не призывал»,— сказал он (цитата по ТАСС). Господин Жуков добавил, что уважает конституционный строй, действующий в России. «Доказательством этому может быть мое участие в выборах в Мосгордуму в этом году, это было в полном соответствии с конституционным строем»,— заявил он. Егор Жуков также сказал, что «всегда подчеркивал бесперспективность ведения политической борьбы с помощью насилия».

Согласно обвинительному заключению, которое зачитал прокурор, господин Жуков «не позднее 11 декабря 2012 года» «решил привлечь неограниченный круг лиц к антиправительственной деятельности». «Для этого в период с 2012 по 2017 год Жуков разместил на своем канале Youtube несколько роликов, в том числе "Мирная революция возможна", "Митинги прошли. Что дальше?", совершив тем самым деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму)»,— сказал гособвинитель.

Напомним, летом в Москве проходили протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Несколько участников летних протестов получили реальные сроки. 21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики (ст. 280 УК РФ).

Подробнее о деле студента — в материале “Ъ” «Статьи разные, дело — общее».