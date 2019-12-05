Спецслужбы просеют кандидатов

Верховная рада Украины отложила принятие новой редакции избирательного кодекса, предложенной президентом Владимиром Зеленским, в связи с тем, что не все депутаты успели ознакомиться с сопровождающими законопроект документами. Авторы документа переписали принятый прежним созывом парламента кодекс, сократив его примерно вдвое, и ввели в избирательное законодательство ряд новаций, которые потенциально могут противоречить конституции. Так, теперь кандидату на выборную должность может быть отказано в регистрации, если спецслужбы заподозрят его в причастности к терроризму или антигосударственной деятельности. Впрочем, наиболее одиозные поправки исходят не от офиса президента. С подробностями из Киева — корреспондент “Ъ” Матвей Шиманов.

Избирательный кодекс, регулирующий порядок избрания президента, депутатов Рады и местных советов,— один из самых сложных законов в истории современной Украины. Разработанный коллективом авторов под руководством экс-спикера Рады Андрея Парубия, он был передан на рассмотрение депутатам еще в декабре 2015 года. Приятие кодекса в первом чтении затянулось почти на два года, так как документ встретил сопротивление со стороны парламентариев, избранных по одномандатным округам. Происходило это потому, что новый закон предписывал радикальную реформу выборного законодательства, в первую очередь избрание всех депутатов только по партийным спискам. В конце концов в ноябре 2017 года, после того как отказ от выборов в одномандатных округах был отсрочен на несколько лет, четыре входящих в кодекс законопроекта были приняты в первом чтении. После этого документ почти полтора года перемещался из одного кабинета в другой, обрастая по пути поправками, дополнениями и уточнениями.

Депутаты вновь вернулись к его рассмотрению только после избрания президентом Владимира Зеленского весной 2019 года. И вернулись не по своей воле: новый президент в своей инаугурационной речи отчитал народных избранников за бездеятельность и призвал их доказать украинцам свою полезность, утвердив в конце концов новое выборное законодательство.

В финальном втором чтении документ был принят на одном из последних заседаний предыдущего созыва Рады, после чего кодекс передали на подпись президенту. Это был компромиссный документ, но президент не стал его утверждать, а вернул со своими поправками уже новому составу Рады.

Исправленный кодекс, сократившийся после президентских правок с 553 статей до 229, должны были принять 5 декабря. Однако голосование было отложено на неопределенный срок.

Спикер Рады Дмитрий Разумков объяснил перенос рассмотрения кодекса тем, что связанные с ним документы поступили в распоряжение депутатов совсем недавно и те попросту не успели ознакомиться с ними.

Какие именно документы не успели прочитать парламентарии, спикер не уточнил, однако накануне так и несостоявшегося голосования в Раду пришло письмо от влиятельной гражданской организации «Опора» с требованием убрать из документа несколько потенциально небезопасных для демократии моментов.

Так, «Опора» считает необходимым устранить появившийся в новой редакции пункт, позволяющий отказывать кандидату в допуске к выборам в случае, если Служба безопасности Украины (СБУ) направит в избирательную комиссию письмо, в котором уведомит чиновников о том, что потенциальный избранник может быть причастен к терроризму или деятельности, направленной на подрыв устоев государства.

Не нравится активистам и предоставляемое документом СБУ право самостоятельно, без судебного решения отсеивать кандидатов-«клонов».

«Вопрос участия в выборах лиц, привлеченных к незаконной деятельности, и проблема “технических” кандидатов должны решаться за счет повышения эффективности правоохранительных и судебных органов, а не путем наделения центральной избирательной комиссии и СБУ несвойственными им полномочиями. Именно правоохранители и суды должны устанавливать совершения лицами преступлений или доказывать факт подкупа “технического” кандидата со стороны влиятельного участника выборов»,— говорится в письме «Опоры».

В кулуарах Рады депутаты пояснили, что эти спорные пункты исходят не от президента, а от участников дорабатывавшего кодекс парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия и до их детального изучения принимать документ нельзя.

«Когда президент накладывал вето (на предыдущую редакцию кодекса.— “Ъ”), он давал определенный перечень замечаний, которые считает необходимым исправить в кодексе. Комитет вышел за рамки этих предложений и принял много того, что президент не упоминал. В принципе, казалось бы, позитив, вот только это незаконно. Решение может быть обжаловано в Конституционном суде, и избирательный кодекс может быть признан неконституционным»,— пояснил депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин.

К ключевым пунктам кодекса, таким как отказ от выборов в одномандатных округах, обязанность партий предоставлять открытые списки кандидатов и предоставление переселенцам из Крыма и Донбасса возможности голосовать на выборах в городские или районные советы по месту их нового фактического проживания, ни у парламентских фракций, ни у общественных организаций претензий нет.

Владимир Зеленский ранее заявлял: он рассчитывает на то, что новое избирательное законодательство вступит в силу с 1 января 2020 года. Это даст ему возможность провести досрочные выборы уже в соответствии с обновленным кодексом. Президент Украины имеет право досрочно распустить парламент через год после начала работы очередного созыва. И господин Зеленский подчеркивал, что готов воспользоваться этим правом.