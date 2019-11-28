Рейтинг по осени считают

Популярность президента Украины Владимира Зеленского стремительно снижается. С сентября уровень народной поддержки упал примерно на 20 процентных пунктов. Наиболее значительный спад зафиксирован в ноябре. В офисе президента это связывают с непопулярной земельной реформой и напоминают, что у главы государства по-прежнему нет реальных политических конкурентов.

Снижение народной поддержки Владимира Зеленского зафиксировано специалистами Киевского международного института социологии (КМИС). Проведенный ими опрос, в котором приняло участие 1500 человек, показал, что только 52% избирателей позитивно оценивают его деятельность на посту главы государства. Похожий опрос, проведенный КМИС в сентябре, давал господину Зеленскому 73% поддержки. В октябре и начале ноября его рейтинг колебался на уровне 64–66%, а в середине ноября произошел значительный обвал.

Резкое падение популярности президента было зафиксировано после нескольких громких скандалов, связанных с его командой. Так, именно в ноябре парламентская фракция президентской партии «Слуга народа» приняла решение об исключении из своего состава нескольких депутатов, после чего те заявили о процветающей во фракции коррупции.

Еще один депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко был пойман журналистами за СМС-перепиской с проституткой прямо в зале заседаний Верховной рады. Кроме того, в середине ноября правительство закончило работу над законопроектами о легализации игорного бизнеса и открытии рынка земли и передачи этих документов на рассмотрение Верховной раде. 13 ноября парламент в первом чтении принял закон, отменяющий мораторий на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Эксперты считают, что законодательная активность властной команды и снижение популярности президента — это не просто совпадение, а взаимосвязанные истории.

«Именно азартные игры и рынок земли сыграли в этом (обвале рейтинга президента.— “Ъ”) очень существенную роль. Не пытайся власть пропихнуть такие непопулярные решения, и результаты опроса были бы совсем другими»,— сказал в комментарии «РБК-Украина» глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

Вслед за рейтингом Владимира Зеленского проседают и рейтинги членов его команды. С сентября на 6 п.п. (с 17% до 11%) упал уровень поддержки премьер-министра Алексея Гончарука. На 9 п.п (с 33% до 24%) снизилось число украинцев, позитивно оценивающих работу экс-главы президентской партии «Слуга народа», спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Большинство из тех, кто перестал радоваться результатам работы высших государственных служащих, не стали относиться к ним нейтрально, а поменяли свое отношение на негативное.

Теперь отрицательно к работе Владимира Зеленского относятся 19% украинцев (в сентябре их было 7%), в деятельности Владимира Разумкова разочаровались 16% (два месяца назад таковых было 7%). Лидером падения стал премьер-министр Гончарук — если в сентябре им были недовольны 9% украинцев, то к концу ноября таковых набралось уже 25%.

Источник “Ъ”, близкий к офису президента, уверяет, что ничего катастрофического в этих цифрах нет, хотя и признается в том, что в обозримом будущем поднять рейтинги первых лиц властной команды вряд ли удастся.

«Президент с самого начала говорил, что идет не карьеру строить (у него с этим и так все было в порядке), а менять страну, не глядя на рейтинги и опросы. Совсем на них не обращать внимания не всегда удается, все-таки с ним работают люди, которые, в отличие от президента, планируют остаться в политике по истечении пятилетнего срока его правления. Но в принципиальных вещах никаких отступлений от плана развития страны, опубликованного, кстати, еще до выборов, нет. Обещал открыть рынок земли — открывает. Может быть, сейчас это и несколько снизит его рейтинг, но в будущем пойдет на пользу стране и тем, кто сейчас записывается в недовольные»,— сказал источник “Ъ”.

Он также сообщил, что падение рейтинга не должно привести к изменению стратегии реформ — ни от рынка земли, ни от легализации игрового бизнеса власть отказываться не намерена. По его словам, команда президента уверена в своих силах и понимает, что реальной конкуренции ей сейчас не может составить ни одна политическая сила.

«Обратите внимание: падение рейтинга Зеленского не приводит к росту популярности других политиков. Он был и остается самым рейтинговым политиком страны. 52% — это в разы больше, чем у любого другого участника опросов. У президента просто нет достойных соперников»,— напомнил источник “Ъ”.

Заметных изменений уровня поддержки других украинских политиков опрос КМИС действительно не зафиксировал. Сейчас Петра Порошенко поддерживают те же 12% украинцев, что и в сентябре, один процент прибавила Юлия Тимошенко — к ней относятся положительно 20% опрошенных. Святослав Вакарчук за последние два месяца даже несколько сдал, опустившись с сентябрьских 25% до 23%. Более или менее заметный рост продемонстрировал только Юрий Бойко из пророссийской «Оппозиционной платформы — За жизнь». Если в сентябре к нему относились положительно 20% украинцев, то сейчас таковых стало уже 23%. Но это все равно гораздо ниже его антирейтинга, долгое время колеблющегося на отметке 33–34%.

Матвей Шиманов, Киев