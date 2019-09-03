Ловкость слуг и никакого мошенничества Владимир Зеленский и его партия меняют конституцию Украины в свою пользу

В Верховной раде во вторник начался законотворческий марафон. Парламентарии работали до вечера, успев принять закон об отмене депутатской неприкосновенности и передать в Конституционный суд пакет инициатив, предполагающих изменение основного закона. Поправки касались сокращения числа депутатов, лишения их мандата за прогулы и наделения президента правом назначать и увольнять руководство антикоррупционных структур. Оппозиция — как пророссийская, так и проевропейская — критиковала правящую партию «Слуга народа» за популизм, излишнюю спешку и авторитарные замашки. Но помешать пропрезидентским «слугам» никто не смог.

Верховная рада во вторник, 3 сентября, начала очередную сессию, которая продлится до ухода на зимние каникулы. Правящая партия «Слуга народа» сразу продемонстрировала, что намерена выполнить наказ президента Владимира Зеленского, призвавшего парламентариев ударно потрудиться над принятием законов.

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На первом, отчасти организационном заседании, которое состоялось 29 августа, «слуги» показали, на что они способны, не только избрав руководство парламента, но и утвердив новое правительство в полном составе, а также назначив глав силовых ведомств. По домам они тогда разошлись за полночь. 3 сентября депутаты принялись за законотворчество.

Первым делом они отменили депутатскую неприкосновенность. В поддержку этой идеи неоднократно высказывались президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники. Ирония в том, что автором закона значится предшественник господина Зеленского экс-президент, а ныне депутат, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Законопроект был при нем внесен в Раду еще в 2017 году, но принять его так и не смогли. «Слуги» же довели историю до логического завершения: с января 2020 года депутаты останутся без иммунитета.

За законопроект, предполагающий такое изменение конституции, проголосовали 373 депутата при 300 необходимых.

Кроме контролирующей большинство фракции «Слуги народа» (254 мандата) отмену неприкосновенности поддержали «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Европейская солидарность» и «Голос» Святослава Вакарчука.

Депутаты «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и Виктора Бойко выбрали свою линию поведения. Часть из них не пришли на заседание, а часть не голосовали. Депутат фракции Василий Нимченко сообщил журналистам, что на следующей неделе его коллеги намерены обратиться в Конституционный суд страны, чтобы добиться отмены закона. При этом в ОПЗЖ дали понять, что в целом поддерживают идею отмены неприкосновенности, но считают, что закон принят с нарушением процедуры. Впрочем, шансы отыграть ситуацию назад близки к нулю: Конституционный суд уже рассматривал законопроект во время президентства Петра Порошенко и признал его соответствующим основному закону.

В планах правящей партии было еще семь законопроектов, требующих изменения конституции, и каждый предполагалось рассмотреть 3 сентября. На всякий случай «слуги» отрезали себе пути к отступлению, приняв положение о «продолжении вечернего пленарного заседания до завершения рассмотрения вопросов повестки дня».

Немало споров вызвала поправка «О законодательной инициативе народа».

Документ, по сути, предлагает немного отредактировать ст. 93 конституции. Сейчас в ней говорится, что право законодательной инициативы принадлежит президенту Украины, депутатам и правительству. Поправка предполагает дополнение этого списка словом «народ». Депутаты «Европейской солидарности» и «Голоса» назвали идею популистской и раскритиковали ее за недостаток конкретики.

Николай Княжицкий из «Европейской солидарности» привел в пример Польшу, где закон четко устанавливает количество подписей, необходимых для подачи гражданами законодательной инициативы,— 100 тыс. Кроме того, есть вопросы, на которые такие инициативы не принимаются — например, если речь идет о бюджете.

«А у нас добавили только слово ''народ'', не обозначив ни субъекта инициативы, ни механизма реализации»,— возмущался господин Княжицкий. Он отметил, что его фракция будет голосовать против и предложит альтернативный законопроект. Тем не менее сегодняшняя инициатива имеет куда больше шансов быть принятой после проверки на соответствие конституции.

Еще одна инициатива «слуг» касалась наделения президента правом назначать и увольнять глав Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

Ее поддержали 282 депутата из 226 необходимых. Теперь поправку должен рассмотреть Конституционный суд, после чего она может быть утверждена, но уже не менее чем 300 голосами. «Это необоснованное расширение полномочий президента. Это приведет к дисбалансу власти. При наличии подобных действий, если они продолжатся, это путь авторитаризма»,— заявил глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Но были законопроекты, которые не вызвали замечаний господина Медведчука. Например, идея «Слуги народа» сократить число депутатов Рады с нынешних 450 до 300 и ввести исключительно пропорциональную избирательную систему.

«Я считаю, что 450 депутатов для Украины слишком много,— согласился Виктор Медведчук — Надо сокращать количество. Но сделать это будет не очень легко, потому что надо разработать законопроект, надо пройти все стадии его рассмотрения».

Правда, когда дело дошло до голосования, фракция ОПЗЖ поправку не поддержала: кто-то из депутатов воздержался, а кто-то снова не стал голосовать. Это, впрочем, не помешало инициативе получить поддержку нужного числа парламентариев.

Одобрили депутаты и идею наказывать народных избранников лишением депутатских мандатов за определенные проступки.

К ним относится неперсональное голосование, когда один парламентарий нажимает кнопку вместо коллеги (на Украине такую практику называют «кнопкодавство»), а также прогулы трети заседаний одной сессии «без уважительной причины».

Критика звучала и здесь: в ОПЗЖ настаивали, что формулировка «уважительные причины» слишком размыта и может вольно трактоваться. Кроме того, указывали они, нельзя исключать фальсификации с дубликатами идентификационных карт для голосования. Не поддержали идею и в «Европейской солидарности». Ее представитель Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что меры запугивания «превращают Раду в российскую Госдуму». По ее мнению, появление такой инициативы говорит о недоверии руководства правящей партии к своим же депутатам.

Но «Слуга народа» и в этом случае поступила по-своему, обойдясь без голосов своих оппонентов. Если Конституционный суд признает эту поправку соответствующей основному закону, депутатов Рады ожидает не только лишение иммунитета, но и перспектива оказаться за бортом парламента в случае манипуляций при голосовании и отлынивания от работы.

Кирилл Кривошеев