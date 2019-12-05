Греф рассказал о попытках выноса информации из Сбербанка

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе прямой линии с сотрудниками рассказал о значительном количестве инцидентов с попытками вынести информацию из банка. Работники пожаловались руководителю на «перегибы на местах» после утечки, но господин Греф заверил, что эти перегибы «зачастую централизованны». Слова главы Сбербанка транслирует РБК.

Сбербанк намерен создать систему, которая не позволит вынести «ни один бит информации», сообщил Герман Греф. По его словам, на данный момент не обойтись без ручного вмешательства в систему кибербезопасности, но со временем она станет более автоматизированной. Предполагается, что до конца 2022 года 80% сервисов будет перенесено на новую технологическую платформу.

«Мы контролируем сегодня в разы больше, чем раньше. К сожалению, то, что мы видим даже за последний месяц,— у нас значительное число инцидентов. Попыток выноса информации из банка самыми разными способами. Каждый из этих способов мы внимательно изучаем и внедряем систему контроля»,— сказал господин Греф.

Один из сотрудников рассказал, что рабочие процессы в банке замедлились из-за ужесточений требований безопасности. По его словам, работники жалуются на «перегибы на местах». Герман Греф ответил, что необходимо построить систему, которая полностью бы защищала от злоупотреблений. «Можно ли ее построить в один день и, как вы сказали, без перегибов на местах? К сожалению, я боюсь, эти перегибы не на местах, а зачастую они централизованны. К сожалению, наверное, нет»,— сказал глава Сбербанка.

Напомним, о попадании данных клиентов Сбербанка на черный рынок стало известно в октябре. Продавец заявлял о наличии данных 60 млн кредитных карт. Сбербанк после этого подтвердил утечку данных 5 тыс. клиентов. Их продал сотрудник банка.

Подробнее о последствиях — в материале “Ъ”.