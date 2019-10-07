Сбербанк подтвердил утечку данных 5 тысяч клиентов

Сбербанк сообщил, что в результате внутреннего расследования стало известно об утечке пяти тысяч учетных записей кредитных карт клиентов Уральского банка Сбербанка. Ранее была подтверждена утечка данных только 200 клиентов банка.

«Дополнительно было установлено, что в конце сентября сотрудник, совершивший преступление, продал несколькими траншами одной из преступных групп в теневом интернете в совокупности пять тысяч учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка, значительное количество из которых являются устаревшими и неактивными»,— говорится в сообщении Сбербанка. Эти карты перевыпущены и угрозы для средств пострадавших клиентов нет, заявили в банке.

Напомним, в начале октября на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором, появилось объявление о продаже «свежей базы крупного банка». Речь шла об утечке данных более 60 млн кредитных карт. Как стало известно “Ъ”, утечка данных кредитных карт Сбербанка произошла в августе этого года и стала самой крупной в российском банковском секторе.

Банк тогда подтвердил утечку персональных данных только 200 своих клиентов. Глава банка Герман Греф принес им извинения за произошедшее и сообщил о совершенствовании собственной системы безопасности. По данным банка, информацию пытался похитить руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений Сбербанка.

Подробнее о масштабной утечке читайте в материале “Ъ” «Клиенты Сбербанка попали на черный рынок».