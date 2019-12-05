В Госдуме разработали проект об уголовной ответственности для коллекторов

Рабочую версию законопроекта об уголовной ответственности для незаконных коллекторов подготовили в Госдуме и разослали для согласования с заинтересованными ведомствами, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Разработкой документа занимались представители Банка России, Минюста, МВД, ФССП, Генпрокуратуры, а также комитетов Госдумы по финансовому рынку и по государственному строительству и законодательству.

«На сегодня существует административное наказание за неисполнение тех ограничений, которые были введены совсем недавно, но судя по докладам, на сегодня эта мера недостаточно эффективна. Есть предложение: предусмотреть преюдицию административную, в случае повторного нарушения невыполнения условий обязанностей коллекторами предусмотреть уголовную ответственность... Мы имеем предварительный законопроект — такой рабочий вариант, который как раз то, что я сказал, будет предусматривать»,— сказал господин Пискарев журналистам (цитата по «РИА Новости»). Документ отправили в ведомства, но еще не получили отзывов, добавил он. Парламентарии приняли решение собраться для обсуждения проекта в понедельник, 9 декабря, с готовым заключением и позицией всех связанных структур. Глава думского комитета выразил надежду, что скоро документ будет готов.

Как пояснил господин Пискарев, сейчас для коллекторов «существует административное наказание за неисполнение ограничений, которые были введены совсем недавно». При этом «эта мера недостаточно эффективная», так как «не предусматривает возможности для полноценного расследования, для принятия мер принуждения, задержания, ареста имущества в целях дальнейшего возмещения ущерба».

О необходимости ужесточить наказание для нелегальных коллекторов 20 ноября заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. После ее выступления председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил изучить этот вопрос комитету по безопасности и борьбе с коррупцией.

Напомним, реестр недобросовестных коллекторов появится в России. Проект в ноябре одобрили Минюст и служба судебных приставов. В список могут включить компании, на которые массово жалуются россияне.

Подробности — в материалах “Ъ FM” «Недобросовестных взыскателей впишут в реестр».