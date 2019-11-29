Недобросовестных взыскателей впишут в реестр

В России появится реестр недобросовестных коллекторов. Идея принадлежит «Единой России». Накануне проект одобрили Минюст и служба судебных приставов. Предполагается, что в список попадут компании, на которые массово жалуются россияне.

В перспективе недобросовестным коллекторам могут запретить работать, рассказала один из авторов идеи депутат Госдумы Анна Кувычко: «Мы будем реагировать на случившееся не постфактум, когда коллекторы уже вступают в перепалку с гражданами, а будем работать на опережение — инициировать проверки, если таких жалоб будет достаточное количество. Многочисленные жалобы в адрес одной и той же недобросовестной организации будут являться поводом для проверки соответствующих структур и ведомств, не дожидаясь каких-то вопиющих случаев».

При этом большинство так называемых недобросовестных коллекторов не имеет лицензии на работу, говорит эксперт проекта «Общероссийского народного фронта» «За права заемщиков» Александра Пожарская. Впрочем, по ее словам, реестр таких компаний необходим: «Чаще всего граждане в своих обращениях говорят о звонках в неоговоренное законом время — слишком рано утром и поздно вечером, заявляют о насилии, вредительстве, о расписывании стен, заливании замков и так далее. Чаще всего таким занимаются недобросовестные коллекторы, не состоящие в реестре Федеральной службы судебных приставов и, как правило, к сожалению, правоохранительные органы отказывают пострадавшим в возбуждении уголовного дела с формулировкой “не удалось установить нарушителей”.

Лишить лицензии коллекторские агентства невозможно, это правда.

Но в этом случае на взыскателей, которых будут вносить в реестр, уже будет распространяться юрисдикция правоохранительных органов. В рамках УПК и других норм правоохранители смогут знать, кто нарушает закон. И правоохранительным, и надзорным органам будет гораздо легче реагировать».

Впрочем, кто будет проводить проверку и на основании чего будет выноситься решение, до конца непонятно — техническая часть проекта до сих пор не выработана. Авторы идеи планируют определить механизм на следующей неделе. Без методологии реестр будет неэффективным и может только усугубить ситуацию с незаконным взысканием, предупреждает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев: «Если методология не будет определена на законодательном уровне, то любой, кто ведет такой рейтинг, несет за это определенную ответственность. Если без методологии, без согласования с рынком одну жалобу будут считать серьезной, а другую — нет, например, жалоба на государственный банк не включается, а на частный – включается, сразу же возникнет потребность четко описывать правила игры, которые должны быть одинаковы для всех».

Ранее сообщалось, что банки стали чаще передавать просроченные долги коллекторам. Это связано с тем, что с начала следующего года увеличиваются размеры резервирования, в итоге затраты банков на обслуживание долгов вырастут.

Александр Рассохин