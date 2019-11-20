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ЦБ выступает за уголовное наказание для нелегальных коллекторов

Банк России считает необходимым ужесточить наказание для нелегальных коллекторов, заявила председатель ЦБ Эльвира Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. Эту проблему на пленарном заседании подняли депутаты.

«Мы поддерживаем введение уголовной ответственности за незаконную коллекторскую деятельность, ее надо вводить, потому что часто незаконные коллекторы действуют на этом рынке. И повышение их ответственности, безусловно, поддерживаем»,— сказала госпожа Набиуллина (цитата по «РИА Новости»).

После ее выступления председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил изучить этот вопрос комитету по безопасности и борьбе с коррупцией.

«Уважаемые коллеги, думаю, вы поддержите предложение Эльвиры Сахипзадовны <…> Эльвира Сахипзадовна, вы правы, что за незаконную коллекторскую деятельность необходимо привлекать к уголовной ответственности»,— сказал господин Володин (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, Эльвира Набиуллина ранее уже предлагала ужесточить ответственность для черных коллекторов, а также нелегальных кредиторов. Она также предложила запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья.

О рынке нелегального кредитования читайте в приложении “Ъ” «Мздоимцы на воле».

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