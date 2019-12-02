Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) неограниченное количество раз. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон позволит действующему ректору МГУ Виктору Садовничему остаться на посту главы университета.

80-летний Виктор Садовничий стал ректором МГУ в 1992 году. Указом президента был переназначен в 2009 и 2014 годах. 60-летний Николай Кропачев возглавил СПбГУ в 2008 году, он также дважды (в 2009 и 2014 годах) переназначался на должность ректора указом президента.

Ранее президент России имел право дважды продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ при достижении ими 65 лет (предельного возраста, установленного для замещения этой должности). В ноябре депутаты Государственной думы подготовили поправку к законопроекту о подготовке обучающихся, разрешающую продлевать полномочия ректоров этих двух университетов неограниченное количество раз.

Против переназначения Виктора Садовничего на должность ректора МГУ выступили некоторые студенты и выпускники университета, которые написали открытое письмо с требованием вернуть выборность руководства вуза.

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Ректоры идут на пожизненное».