Продажи машин катятся вниз

Продажи машин в России в ноябре ушли в минус на 6,4%. В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не ожидают смены тренда и в декабре, ссылаясь на эффект базы конца прошлого года,— тогда клиенты спешили приобрести автомобиль до роста НДС. Причем грядущее увеличение утильсбора, в среднем на 110% по легковым автомобилям, вероятно, значительного эффекта на рынок не окажет.

По данным АЕБ, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в ноябре упали на 6,4%, до 156,8 тыс. штук. Это сопоставимо с динамикой октября, когда реализация сокращалась на 5,2%, но в предыдущие месяцы рынок был более стабилен. Так, в сентябре реализация сократилась на символические 0,2%, в августе продажи падали на 1,3%, в июле — на 2,4%, в июне рынок падал на 3,3%, в мае — на 6,7%, при этом еще в апреле реализация сокращалась на 2,7%. То есть темпы падения автопродаж постепенно сокращались с весны и до сентября, затем уходя в глубокий минус в октябре и ноябре. За январь—ноябрь продажи также в минусе — на 2,8%, до 1,58 млн штук.

«Ноябрь с потерями в продажах свыше 6% подтвердил превалирующий негативный тренд российского автомобильного рынка в нынешнем году»,— сказал глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Он напомнил, что сравнение с прошлым годом должно учитывать хорошие продажи в его конце, вызванные ожидавшимся повышением НДС, и именно по этой причине в АЕБ не рассчитывают увидеть смену тренда на позитивный в декабре.

Впрочем, в конце текущего года также есть фактор, из-за которого спрос может немного оживиться. С 1 января 2020 года в среднем на 110% в легковом сегменте вырастет утильсбор. В основном, это окажет влияние на импорт.

Российский авторынок начал восстанавливаться в 2017 году после многолетнего падения с марта 2013 года. Спрос на новые легковые машины и LCV в 2018 году, по данным АЕБ, вырос на 12,8%, до 1,8 млн штук. Но в 2019 году ситуация изменилась, и в АЕБ изначально давали сдержанный прогноз в 3,6% роста рынка. В июне на фоне падения рынка ассоциация пересмотрела свои ожидания на 2019 год до сохранения продаж на уровне прошлого года, а затем незначительно уточнила его. Последний прогноз ассоциации — годовой результат в 1,76 млн проданных машин.

Продажи лидера российского авторынка Lada второй месяц подряд оказались в минусе: в ноябре сразу на 7%, до 31,2 тыс. машин. Аналогичная динамика у бестселлера среди иномарок Kia (падение на 7%, до 19,6 тыс. штук). Чуть лучше чувствует себя Renault, продажи которого упали на 5%, до 12,8 тыс. машин. Спрос на Volkswagen упал сразу на 10%, почти до 9,2 тыс. штук, Toyota — на 12%, до 8,8 тыс. штук. Сразу на 32% сократилась реализация Nissan, составив 5,1 тыс. машин.

В плюсе в ноябре удержался Hyundai, увеличив продажи на 3%, до 16,3 тыс. автомобилей. Положительную динамику показывает и Skoda (на 11%, до 9 тыс. штук), а также группа ГАЗ (на 25%, до 6,3 тыс. штук).

Ольга Никитина