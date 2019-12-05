Huawei подала новый иск к США

Сегодня китайский производитель телекоммуникационного оборудования и смартфонов Huawei сообщил о подаче в американский суд нового иска против очередного решения местных властей об ограничении использования его техники в США. В конце ноября Федеральная комиссия по связи (FCC) США приняла решение, ограничивающее субсидирование затрат американских мобильных операторов на закупки оборудования от компаний, которые находятся в черном списке FCC. По данным американских СМИ, в этом списке находятся такие китайские компании, как Huawei и ZTE, которые, по мнению американских властей, могут представлять угрозу национальной безопасности США.

Теперь Huawei подала на это решение FCC иск в суд Луизианы, требуя отменить его. Китайская компания считает, что постановление FCC превышает полномочия этого ведомства, а также противоречит федеральным законам и конституции США. «Если FCC действительно так опасается за безопасность телекоммуникационных сетей, тогда все оборудование, производимое в Китае, например компаниями Nokia и Ericsson, представляет такой же риск, как и наше оборудование»,— отметил на сегодняшней пресс-конференции директор Huawei по юридическим вопросам Сон Люпин.

Это уже не первый иск Huawei, поданный в США к американским властям против их ограничений в отношении этой китайской компании. Первый иск был подан в марте, второй — в мае.

Евгений Хвостик