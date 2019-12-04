США снова не выдали визы российской делегации

Члены делегации Федерального казначейства России, которые должны были прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, не получили визы. Как сообщает посольство России в США, Госдепартамент также не позволил директору департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову посетить Молодежный форум в Нью-Йорке 28–29 ноября.

«Вызывает озабоченность нежелание Госдепартамента обеспечить нормальное функционирование собственных консульских учреждений под надуманными предлогами. В результате страдает общение наших граждан, свернут профессиональный диалог экспертов, от которого во многом зависит безопасность во всем мире»,— говорится в сообщении посольства в Facebook.

Действия Вашингтона не останутся без ответа, заявил глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев. По его мнению, эти шаги наносят удар по двусторонним отношениям. «И когда прозвучат очередные оправдания из Вашингтона на тему: "Россия первая начала"... и прочие удивления, почему в ответ не пустят кого-то из американцев в нашу страну, думаю, нужно будет припомнить и этот случай»,— сказал господин Косачев «РИА Новости».

Напомним, в сентябре 2019 года посольство США в Москве не выдало визы членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова в его поездке на Генассамблею ООН. Посольство России в США напоминает, что российская сторона до сих пор не получила ответов на запросы по этому поводу.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Между Россией и США начался новый визовый скандал».