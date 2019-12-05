США захватили имеющие отношение к Ирану детали ракет

Корабль ВМС США захватил груз, состоящий из частей ракет, которые, как считается, могут иметь отношений к Ирану в Оманском заливе, сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица США. Так администрация президента Дональда Трампа пытается оказывать давление на Тегеран, чтобы ограничить его деятельность в регионах.

Чиновники, говоря на условиях анонимности, заявили, что ракетный эсминец Forrest Sherman на прошлой неделе задержал лодку. Отряд береговой охраны высадился на судно, где были обнаружены детали ракеты. Члены экипажа были переданы йеменской береговой охране, на данный момент части ракет находятся во владении США, рассказали официальные лица.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения новых санкций в отношении Ирана. «Так, как мы поступили с министром связи и информации (Ирана) — мы введем санкции»,— ответил господин Помпео на вопрос, что США собираются делать с людьми, которые совершают преступления против иранского народа.

Напомним, манифестации против повышения цен на бензин охватили практически весь Иран.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Иран загорелся от бензина».