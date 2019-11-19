Иран загорелся от бензина

Ситуация в Иране резко обострилась. Манифестации против повышения цен на бензин охватили практически всю страну. Погибшие есть как среди демонстрантов, так и среди полиции. Иранские власти утверждают, что ситуация постепенно стабилизируется, но объективного подтверждения информации пока нет — в стране ограничен интернет. По мнению экспертов, последняя волна протестов не приведет к смене режима, хотя на это очень надеются США — они практически мгновенно поддержали протестующих. Однако исключать негативный сценарий нельзя — протестные настроения в Иране растут с каждым днем.

Несколько правоохранителей погибли «мученической смертью» в ходе беспорядков в Иране, вспыхнувших в пятницу из-за повышения цен на бензин. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель правительства Али Рабии. По его словам, в отдельных случаях протестующие использовали холодное и огнестрельное оружие. Точных цифр о числе погибших представитель правительства не привел, как ничего не сказал и о жертвах среди демонстрантов.

По данным СМИ, за три дня протестов могли погибнуть от 10 до 40 человек, около 1 тыс. человек задержаны.

Беспорядки затронули почти сто населенных пунктов. В манифестациях, как сообщает агентство FARS News, приняли участие почти 90 тыс. человек. Это чуть больше 0,1% от общей численности населения. Столь серьезных протестов не видели в Иране уже почти два года. Протестующие блокировали дороги, громили витрины магазинов и банков, поджигали заправки. Власти не оставили эти действия без ответа.

Помимо усиления мер безопасности в Иране был отключен интернет.

Причиной протестов стало двукратное повышение цен на бензин — с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр. В два раза — до 15 тыс. риалов — выросла и льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека (до 60 литров бензина для владельца машины, 25 литров для владельца мотоцикла).

По словам Али Рабии, в понедельник ситуация была спокойнее. Он пообещал, что интернет будет восстановлен в течение ближайших дней. При этом чиновник отметил, что «власти Ирана признают право народа на протест», при условии отсутствия насилия. Западные СМИ со ссылкой на местные источники сообщают, что в ряде районов Ирана в понедельник дороги по-прежнему были заблокированы, имели место и беспорядки.

Одними из первых на иранские протесты отреагировали США. «После 40 лет тирании гордый иранский народ не молчит в ответ на злоупотребления властей. Мы тоже не будем молчать»,— написал в своем Twitter госсекретарь США Майк Помпео на следующий день после начала беспорядков. «У меня есть послание для иранского народа: США слышат вас, США поддерживают вас, США остаются с вами»,— добавил он. При этом реакция Вашингтона на гораздо более масштабные протесты, которые вспыхнули в октябре в Ираке и Ливане, была не столь оперативной и гораздо более осторожной.

На слова госсекретаря незамедлительно отреагировали иранские власти. «Цель США — подрыв безопасности и нанесение вреда интересам иранского народа»,— заявил председатель парламента Али Лариджани и отметил, что США выражают поддержку «хулиганам, которые уничтожают общественную собственность и создают обстановку хаоса». В Москве с Ираном солидарны. «Здесь и так непростая, напряженная ситуация: значительное повышение цен на бензин, конечно же, подлило масла в огонь. Но и внешние силы активно работают, так что всё вместе»,— сказал в понедельник «РИА Новости» директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Реакция внешних игроков — как США, так и России — вполне традиционна. Каждый играет свою роль. Другой вопрос, что Вашингтону хотелось бы в каждом протесте видеть признаки скорого падения иранского режима, а об этом пока вряд ли возможно говорить. Но напряжение в стране определенно растет»,— сказала “Ъ” научный сотрудник Высшей школы экономики Юлия Свешникова.

По данным МВФ, ВВП Ирана в этом году снизится на 9,5%, и это худший показатель с 1984 года. Среди основных причин — падение цен на нефть и американские санкции. В следующем году, по прогнозам фонда, падение прекратится, и Иран ожидает нулевой экономический рост. Тем не менее, чтобы сбалансировать бюджет, Тегерану необходима цена на нефть около $195 за баррель, что примерно в три раза выше нынешних цен. Инфляция в этом году превысила 35%. «Упала покупательная способность среднего класса, все чаще иранские работодатели предлагают наемным рабочим и служащим краткосрочные контракты,— продолжает Юлия Свешникова.— Это увеличивает уровень тревожности среди населения. Все меньше людей уверены в завтрашнем дне». Эксперт напомнила, что последние серьезные протесты вспыхнули в Иране два года назад и до конца так и не сошли на нет, однако вряд ли властям в Тегеране стоит опасаться за свою судьбу до тех пор, пока на улицу не выйдет средний класс. В этот раз, по словам госпожи Свешниковой, представители среднего класса стали присоединяться к протестам, однако пока с их стороны опасения репрессий все еще превалируют. «Ситуация в Иране не дошла до уровня "нам нечего терять"»,— сказала она, при этом обратив внимание на то, что в стране уже выросло поколение, для которого ценности Исламской Республики и ее строй не являются идеалом. «Поэтому ситуация достаточно взрывоопасна»,— добавила эксперт.

На этом фоне власти в Иране сохраняют удивительное единство. Еще летом прошлого года парламентарии грозили импичментом президенту Хасану Роухани, которого назначили главным ответственным за падение экономики и народные протесты. В этот раз картина принципиально иная.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что «решение трех ветвей власти о повышении цен на топливо было продуманным». Впрочем, эксперты сомневаются, что это действительно так.

Дело в том, что повышение цен и снижение субсидий никак не связаны с американскими санкциями. На этот шаг Тегеран пошел по рекомендации МВФ, сделанной еще в прошлом году. При этом аналогичные меры — повышение цен на энергоносители и хлеб в рамках реформы программы субсидий — принимались Тегераном еще в 2010 году и не вызвали никаких протестов населения, в отличие от других стран, где проводилась такая же политика. Хотя именно в Иране разовое повышение цен на энергоносители было самым большим в мире. Тогда избежать протестов помогли возмещающие выплаты на счета иранцев. В этот раз повышение цен тоже тщательно готовили, эксперты занимались разработкой рекомендаций. Однако похоже, что власти их не учли. Для населения повышение цен оказалось неожиданным. О возмещении потерь власти заговорили только после начала протестов. «Цель правительства — оказать поддержку гражданам со средним и низким уровнем дохода»,— заявил в субботу президент Ирана Хасан Роухани, пообещав начать выплаты с понедельника. Тогда же последовало и разъяснение реформ. По словам президента, для выплаты средств малоимущим у правительства было три варианта: повысить налоги, увеличить экспорт нефти или срезать субсидии. Он подчеркнул, что из-за санкций рост экспорта невозможен, увеличение налогов также ударило бы по населению. Повышение цен на бензин показалось властям самым безобидным. Однако эксперты отмечают, что такой шаг в результате может спровоцировать рост цен на все товары. Так что протестные настроения в Иране вряд ли сойдут на нет.

Марианна Беленькая