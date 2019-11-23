США не исключили введения новых санкций против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения новых санкций в отношении Ирана. Это заявление на фоне протестов в этой стране он сделал телеканалу Iran International.

«Так, как мы поступили с министром связи и информации (Ирана) — мы введем санкции»,— ответил господин Помпео на вопрос, что США собираются делать с людьми, которые совершают преступления против иранского народа. «Мы откажем им в американских льготах, визах, всем, что получает тот, кто действует как должен лидер. Мы введем санкции, которые усложнят ситуацию и увеличат расходы для аятоллы и его режима»,— заявил Майк Помпео.

Ранее США внесли в санкционный список министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джароми. Минюст США считает, что министр причастен к «широкомасштабной цензуре в интернете».

Напомним, ситуация в Иране резко обострилась. Манифестации против повышения цен на бензин охватили практически всю страну. Погибшие есть как среди демонстрантов, так и среди полиции. Иранские власти утверждают, что ситуация постепенно стабилизируется, но объективного подтверждения информации пока нет — в стране ограничен интернет.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Иран загорелся от бензина».