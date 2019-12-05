Всемирный банк оценил потенциал нацпроектов

В опубликованном вчера 42-м докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России помимо прочего исследуется прогресс, достигнутый страной в диверсификации экспорта с 2013 по 2018 год. «Улучшений немного»,— заключают экономисты банка, оценив при помощи расчетов индекса Тейла (индекс диверсификации экспорта, различающий его интенсивную и экстенсивную составляющие) изменение доли десяти важнейших товаров в объеме экспорта. В 2018 году из-за увеличения цены нефти на долю энергетического экспорта приходилось 65% совокупного объема экспорта (59% в 2017 году). При этом диверсификация российского экспорта происходит за счет имеющихся, а не новых товарных статей. За четыре года в РФ появилось лишь четыре новых экспортных статьи: эскалаторы и траволаторы, ниобий, руды и концентраты ванадия, врубовые и горнопроходческие машины. Это заметно меньше, чем в других странах—региональных экспортерах нефти, хотя в Азербайджане и в Казахстане исходное количество статей экспорта меньше (см. график).

Напомним, стимулирование и диверсификация экспорта стали одним из национальных проектов, утвержденных в 2019 году и призванных обеспечить ускорение роста российской экономики до уровня 3% в год. Впрочем, как неоднократно писал “Ъ”, в текущем году их финансирование задерживается, что стало одной из причин ее торможения: по оценке ВБ, в 2019 году экономика вырастет на 1,2% (в январе экономисты банка прогнозировали 1,5% роста, а октябре 2019 года — 1% роста ВВП РФ). В докладе отмечается, что менее жесткая денежно-кредитная политика и увеличение расходов на национальные проекты будут способствовать оживлению экономики. Впрочем, по оценке экономистов банка, в ближайшие два года вклад финансирования нацпроектов в экономический рост страны будет на уровне статистической погрешности — 0,1 процентного пункта из 1,6% в 2020 году и 0,2–0,3 процентного пункта из 1,8% роста в 2021 году.

В ВБ указывают, что Россия подвержена влиянию внешних шоков и уязвима к введению возможных дополнительных экономических санкций, которые могут повлечь за собой дальнейшее сокращение частных инвестиций. Значительные же траты средств Фонда национального благосостояния на проекты внутри страны могут усилить зависимость экономики от цен на энергоносители и повысить инфляционные риски.

Алексей Шаповалов