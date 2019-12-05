«Дивногорье» не подпускает коровники

Крупнейший российский производитель молока – группа «Эконива» Штефана Дюрра — не смог начать строительство возле хутора Дивногорье Лискинского района Воронежской области ферм, производящих молоко по органической технологии. Ранее компания планировала запустить две фермы уже в 2020 году, вложив только в строительство около 1 млрд руб. По словам господина Дюрра, создание органического производства на собственных землях «Эконивы» у границ областного музея-заповедника «Дивногорье» не встретило понимания Минкультуры, которое «не против коров, но против навоза». Близкие к заповеднику собеседники “Ъ-Черноземье” уверяют, что на охраняемой территории строительство ферм не обсуждается, а переговоры по возведению комплексов возле охранной зоны приостановились из-за возможного включения близлежащего объекта в перечень ЮНЕСКО.

О затруднениях с созданием производства органического молока в Воронежской области “Ъ-Черноземье” рассказал глава «Эконивы» Штефан Дюрр. «Около месяца назад мы отправили в сети первое "органическое" молоко "Эконивы", но это молоко с наших ферм в Калужской области, которое перерабатывается на нашем же заводе "Мосмедыньагропром". Мы хотим производить органическое молоко и в Дивногорье. Но ситуация осложняется тем, что там большая доля наших земель фактически входят в состав заповедника. Сейчас мы вместе с администрациями заповедника, района и области пытаемся найти выход из ситуации, но пока что сталкиваемся с бюрократическими сложностями»,— пояснил господин Дюрр.

По его словам, «Эконива» владеет около 5 тыс. га возле сел Дивногорье и Селявное: «В учреждении не против, чтобы в заповеднике были коровы. Но в Минкультуры против навоза — а куда мы его денем? Животных без навоза не бывает. К сожалению, не все сотрудники Минкультуры хорошо разбираются в сельском хозяйстве. Я же считаю, что соседство именно органического хозяйства и заповедника идеально. И мы надеемся, что найдем понимание с Минкультуры».

Как отметил господин Дюрр, сначала «Эконива» намерена построить в Дивногорье одну «органическую» ферму, затем может появиться вторая. После появления продукции с первой группа планирует перевести на производство «органического» молока небольшой перерабатывающий завод в селе Щучьем Лискинского района: «Его мощность как раз позволяет перерабатывать сырье с одного комплекса на 800 голов. А если в Дивногорье появится второй комплекс, молоко может пойти и на другие предприятия, например Бобровский сырзавод или Аннинский молокозавод»,— добавил глава «Эконивы».

О планах «Эконивы» возвести два «органических» молочных комплекса по 1 тыс. голов и таким образом стать крупнейшим производителем органической продукции в Воронежской области стало известно на совещании в облправительстве в конце 2018 года. Тогда стоимость каждого из комплексов без скота (на него обычно приходится значительная часть затрат) в компании оценивали в 450 млн руб. Завершить строительство объектов суммарной мощностью около 40 т в сутки предполагалось в конце 2019-го — начале 2020 года.

В Воронежской области по инициативе губернатора Александра Гусева провозглашен курс на производство органической продукции. Но пока крупных проектов в сфере производства органической продукции в регионе нет. Наиболее масштабные были запланированы структурами бывшего областного вице-премьера по АПК, ныне советника господина Гусева Анатолия Спивакова: речь идет о производстве цесариного яйца, а также гранул люцерны и амаранта в качестве кормов для сельхозживотных.

Именно близость «Дивногорья» стала для «Эконивы» одной из причин для создания органического производства. «Были у нас разногласия с музеем-заповедником "Дивногорье". Мы хотели строить недалеко от него молочный комплекс, а директор заповедника была против — мол, будет запах, — говорил в июне 2018 года в интервью “Ъ-Черноземье” Штефан Дюрр. — В итоге пришли к соглашению, что мы будем строить комплекс с использованием органических технологий, без химикатов».

В музее-заповеднике «Дивногорье» вчера предпочли не комментировать ситуацию, сославшись на неосведомленность о последних решениях в ситуации с «Эконивой»: в ее разрешении участвуют чиновники Минкультуры. Собеседник “Ъ-Черноземье”, близкий к «Дивногорью», рассказал, что прежнее руководство учреждения действительно предварительно договорилось о строительстве органической фермы на участке, затрагивающем границы охранной зоны: «Но в непосредственной близости от него находится достопримечательное место, которое теперь номинировано на включение в перечень объектов ЮНЕСКО. Из-за этого к ситуации с участием областного музея-заповедника подключилось Минкультуры». О каком именно достопримечательном месте идет речь, собеседник “Ъ-Черноземье” не пояснил. В Минкультуры вчера не успели ответить на запрос “Ъ-Черноземье”. В правительстве Воронежской области “Ъ-Черноземье” заверили, что участвуют в переговорах «Эконивы» с министерством.

Олег Мухин