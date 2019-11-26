«Нигде в мире не было такого роста»

Лидер по производству сырого молока в РФ — группа «Эконива» Штефана Дюрра (крупнейшие сельхозактивы — в Воронежской области) впервые планирует взять годовую паузу в строительстве молочных комплексов. Причинами господин Дюрр называет необходимость направлять оборотные средства в развитие переработки, предстоящее завершение большого числа начатых проектов и опасения насчет сохранения уровня цен на рынке. Также компания минимум на год откладывает возможное проведение IPO. Намерение приостановить строительство ферм выглядит логичным в контексте ожиданий экспертов: они полагают, что на российские цены будут давить нарастающие запасы, но говорят о хороших перспективах экспорта, к которому также может подключиться «Эконива».

О планах «Эконивы» приостановить на год инвестиции в строительство молочных комплексов „Ъ“ рассказал глава компании Штефан Дюрр. По его словам, в 2018 году группа запустила восемь молочных комплексов, в 2019-м — шесть, еще 11 строятся. «Мы достроим их в течение 2019 года, а с новыми возьмем паузу на год, — пояснил господин Дюрр. — Слишком быстро расти тоже не всегда хорошо. Нигде в мире и ни у кого не было такого быстрого роста производства молока».

Среди причин приостановки инвестиций в производство сырья Штефан Дюрр назвал необходимость «серьезной работы команды» в рамках текущих проектов и повышения эффективности ферм в отдаленных регионах, а также намерение направлять оборотные средства в первую очередь на развитие переработки: «Сейчас цена на молоко хорошая, и, если бы я был уверен, что так будет и дальше, может, мы бы и продолжили быстрое развитие. А если цены рухнут, как в сахарной отрасли? Мне хочется расти так, чтобы компания могла без проблем проходить фазы падения рынка. Сейчас мы уверенно чувствуем себя в плане задолженности, мы с запасом обеспечены активами, но оборотные средства постоянно нужны большие, а банки тоже смотрят на уровень закредитованности».

По словам господина Дюрра, минимум на год сейчас отложен и вопрос о проведении IPO, поднимавшийся еще в 2018-м.

В прошлом году инвесторы боялись санкций против России. Сейчас ситуация лучше, но начатая подготовка к IPO для нас оказалась трудоемкой, притом что текущую работу никто не отменял.

Это еще и немаленькие затраты — на консультантов, юристов, due diligence. Поэтому минимум год мы к этой теме не вернемся. А потом будет видно: сейчас политический климат лучше, чем раньше, но никто не знает, что будет даже через три месяца», — отметил глава «Эконивы». По его словам, пока изменений в структуре собственности компании не ожидается, а ее финансовыми партнерами остаются Россельхозбанк, Сбербанк и Альфа-банк.

Заявленные планы «Эконивы» по развитию перерабатывающих мощностей остаются в силе, подчеркнул господин Дюрр. Сейчас компания строит большой перерабатывающий завод в Новосибирске, проектирует заводы в Воронежской (Бобровский район) и Московской областях, развивает Аннинский молокозавод в Воронежской области, а также рассматривает возможность строительства предприятий в Оренбургской области, Башкирии и Ленинградской области. В Ленобласти при появлении хорошего предложения «Эконива» может и купить перерабатывающие мощности, отметил глава группы.

Ранее предстоящие инвестиции в развитие переработки в «Экониве» оценивали в 70 млрд руб. По словам господина Дюрра, компания планирует в перспективе производить и перерабатывать 6 тыс. т молока в год, что предполагает и дальнейшее строительство ферм. «Будет ли показатель достигнут к 2022, 2025 или даже к 2028 году — зависит от многого: господдержки, цен на молоко, кредитования», — подчеркнул господин Дюрр.

По оценке «Союзмолока», производство товарного молока в России растет (с 21 млн т в 2017 году до 21,5 млн т в 2018-м), но в 2017-2018 годах среднедушевое потребление молочной продукции существенно снизилось, до 225 кг на человека в год. Снижение спроса обусловлено падением реальных располагаемых доходов населения. По мнению экспертов «Союзмолока», в 2019 году производство молока в России может достигнуть 22,1 млн т при чистом импорте (за вычетом экспорта) 5,2 млн т и потреблении 26,6 млн т. В 2020 году производство может составить 22,8 млн т, чистый импорт — 5,1 млн т, потребление — 27,2 млн т.

В «Союзмолоке» считают, что растущее производство товарного молока предполагает риск увеличения невостребованных запасов готовой молочной продукции, что при умеренном росте экспорта и стагнации спроса может оказать значительное давление на закупочные цены, которые в 2019 году оказывались выше 2015–2018 годов. В этих условиях планы «Эконивы» по приостановке строительства ферм выглядят оправданными. При этом в союзе ожидают, что экспорт молока из России в 2019–2020 годах будет расти.

«Эконива» также рассчитывает поставлять продукцию за рубеж. Начать работать на экспорт, в том числе и в Китай, могут предприятия группы в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях.

Олег Мухин