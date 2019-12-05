ГБУК «Музей-заповедник “Дивногорье”»

Основан в 1991 году. Учредитель – департамент культуры Воронежской области. Включает более 1,3 тыс. га в Лискинском районе Воронежской области. С 2015 года ведется работа по включению музея-заповедника в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016-м «Дивногорье» получило статус объекта культурного наследия федерального значения. По собственным данным, ежегодно музей-заповедник посещают десятки тысяч туристов. Среди достопримечательностей — меловые ландшафты, в том числе меловые останцы и меловой каньон возле рек Дон и Тихая Сосна; пещерные культовые комплексы, памятники археологии от эпохи позднего палеолита до средневековья. Музей-заповедник также стал местом проведения многочисленных научных и культурных мероприятий.

«Дивногорье» не подпускает коровники Крупнейший российский производитель молока – группа «Эконива» Штефана Дюрра — не смог начать строительство возле хутора Дивногорье Лискинского района Воронежской области ферм... Читать далее