Ссорные территории Перед встречей в Париже у России и Украины нашлись области для перепалки

Заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о возможности «выхода из состава Украины ряда областей» вызвало самый громкий скандал в отношениях Москвы и Киева после обновления украинской власти. Слова господина Володина, прозвучавшие после попыток украинской делегации сорвать выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека на форуме ООН по проблемам нацменьшинств в Женеве, встретили бурю негодования в Киеве, где в ответ предсказали распад России. Страсти, разгоревшиеся перед встречей «нормандской четверки» в Париже, попытался охладить пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, напомнивший, что внешнюю политику Москвы, в том числе по отношению к Украине, определяет президент России.

Триггером неожиданного скандала послужил инцидент, произошедший в минувшую субботу на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, проходившей под эгидой Совета ООН по правам человека в Женеве. Принимавшая участие в работе форума украинская делегация пыталась всеми силами помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.

Как рассказал сам господин Бальбек, председательствующий «неоднократно пытался вразумить украинскую делегацию, которая, пользуясь правом брать слово по порядку ведения, устраивала обструкцию, задавала одни и те же вопросы, на которые получала одинаковые ответы». Несмотря на то что сам он в итоге сумел получить слово, украинская делегация частично добилась своей цели: выступление главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной было сорвано.

Несмотря на то что в этом году на Украине произошло полное обновление власти, столь яростного и активного сопротивления российские участники международных встреч, по их словам, не встречали даже в период правления Петра Порошенко.

Ситуацию счел необходимым прокомментировать спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Новой власти Киева стоит начать не с позиции обид и претензий, а с позиции устранения ошибок. Пересмотреть отношение к правам этнических групп в стране»,— заявил господин Володин, назвав поведение украинской делегации в Женеве «очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам». «Русские, венгры, поляки — на Украине они нацменьшинства, и, несмотря на то что они граждане Украины, их права постоянно нарушаются»,— продолжал он.

Спикер Госдумы коснулся и крайне болезненной для Киева темы Крыма. «Властям Украины стоит задуматься, почему в 2014 году подавляющее большинство — более 96% жителей Крыма и Севастополя: русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы — приняло решение о вхождении в состав Российской Федерации»,— заявил он.

Впрочем, наибольший резонанс в Киеве вызвало высказывание господина Володина, допустившего возможность распада украинского государства в его нынешнем виде.

«Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей»,— заявил Вячеслав Володин.

Одним из первых отреагировал украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. «Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Вместо этого готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни»,— пояснил господин Кулеба, разместив у себя в Twitter скан некоей «Карты украинских земель», включающей ряд районов Центральной России, Северного Кавказа и Кубани.

Одной «российской области» уже не понравилось в составе Украины, немедленно напомнила господину Кулебе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его слова о том, что в Киеве «готовы принять пару областей РФ».

Не остался в стороне от скандала и глава МВД Украины Арсен Аваков. На своей странице в Facebook он объявил себя русскоязычным украинским националистом и скатился до личных оскорблений, назвав Вячеслава Володина «русским дураком», выдавшим своими заявлениями истинные намерения Москвы.

«Сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим твердящим "мы один народ" — перечитывайте володиных»,— написал Арсен Аваков.

Между тем атаку главы МВД Украины на спикера Госдумы РФ бросился отбивать уже Руслан Бальбек, атака на которого и стала причиной скандала. «История показывает, что времена Аваковых и прочих "щирых" националистов — это приходящее и уходящее. В разные эпохи таким, как Арсен Аваков, казалось, что именно они олицетворяют собой новый путь Украины, что именно они приведут ее в счастливое будущее. Вместо этого Украина оказывалась, как правило, либо у разбитого корыта, либо терпела огромные экономические и политические убытки»,— заявил господин Бальбек агентству «РИА Новости».

Однако число украинских политиков и дипломатов, демонстрирующих решимость дать отпор России, продолжало стремительно расти. Ответил спикеру российского парламента и его украинский коллега Дмитрий Разумков. В своем заявлении спикер Верховной рады назвал ошибочным представление господина Володина о разделении населения Украины по национальному признаку. По словам спикера Рады, все жители Украины относятся к одному большому украинскому народу.

«Да, он многонациональный, да, он может разговаривать на разных языках, но это один народ, это единое государство. И я хотел бы всех заверить: если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, теряться какие-то территории, то это только мечты»,— заявил Дмитрий Разумков на заседании Верховной рады в понедельник.

По информации “Ъ”, заявления Вячеслава Володина вызвали серьезное беспокойство в администрации президента Зеленского.

Как рассказал “Ъ” сотрудник одной из властных структур Украины, в Киеве считают, что слова господина Володина не случайно были произнесены накануне переговоров «нормандской четверки» в Париже, намеченных на 9 декабря.

По словам собеседника “Ъ”, украинские власти не исключают, что заявление спикера Госдумы было сделано с целью подтолкнуть Украину к каким-то действиям, которые ослабили бы ее переговорную позицию в Париже. Впрочем, официально ни сам глава государства Владимир Зеленский, ни его пресс-служба никак не отреагировали на слова спикера Госдумы.

Между тем официальная позиция Кремля, которую изложил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, фактически дезавуирует тезис о некоей преднамеренной пропагандистской атаке Москвы, предпринятой на украинскую сторону накануне встречи в Париже.

Господин Песков не стал давать оценку заявлению господина Володина, напомнив, что «внешнюю политику России формулирует, согласно Конституции, президент, она реализуется Министерством иностранных дел».

«Безусловно, все ветви власти России сходятся на неприемлемости подобных демаршей (скандал в Женеве.— “Ъ”), но что касается оценочных заявлений, то здесь я порекомендовал бы вам обратиться в Госдуму»,— отметил господин Песков.

«Ожесточенный спор, в который оказались втянутыми известные российские и украинские политики, дипломаты и эксперты, приобретает дополнительную смысловую нагрузку в связи с тем, что он вспыхнул за считаные дни до саммита "нормандской четверки" в Париже, который может стать для сторон поворотным моментом. Накануне встречи президентов Путина и Зеленского очень большое значение имеет предшествующая ей атмосфера — отсутствие скандальной полемики, способной порождать избыточный пессимизм»,— пояснил “Ъ” эксперт Фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич.

«Более того, такая полемика — это, по сути, лишь эмоциональная перепалка, поскольку реальной угрозы распада России, как и угрозы отделения отдельных областей Украины, сегодня не существует»,— продолжает господин Станкевич.

По словам эксперта, комментарий пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, напомнившего, что внешнюю политику России определяет глава государства, можно считать выражением позитивного настроя Москвы, нацеленной на достижение реальных подвижек на встрече в Париже.

Сергей Строкань; Матвей Шиманов, Киев