«Метрогипротранс» подал многомиллионный иск к главе «Ленметрогипротранса»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал исковое заявление московской компании АО «Метрогипротранс» к генеральному директору ОАО «НИПИИ "Ленметрогипротранс"» Владимиру Маслаку. При этом глава петербургской компании значится в качестве ответчика как физическое лицо, а сумма исковых требований составляет более 590 млн рублей, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

По данным «Фонтанки.ру», финансовые претензии московского проектировщика к господину Маслаку касаются нарушений, ранее допущенных «Ленметрогипротрансом» в части налоговых вычетов. При этом издание отмечает, что сумма исковых требований в картотеке Арбитражного суда указана неверно — на самом деле их размер ниже в 10 раз. В самом «Метрогипротрансе» данную информацию пока не комментируют.

Напомним, что в настоящий момент «Ленметрогипротранс» в судебном порядке оспаривает итоги аукциона на проектирование Красносельско-Калининской («коричневой») линии петербургского метрополитена с ценой контракта в 990,1 млн руб. Первый конкурс на выполнение данным работ отменило УФАС, а победителем повторно проведенного тендера была выбрана московская компания.

Также “Ъ-СПб” писал, что АО «Метрогипротранс» предложило приобрести блокирующий или контрольный пакет акций ОАО «Ленметрогипротранс».