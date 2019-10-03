«Ленметрогипротранс» привлек внимание московских конкурентов

Как стало известно “Ъ”, московское АО «Метрогипротранс» предложило приобрести блокирующий или контрольный пакет акций петербургского ОАО «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ). Фактически московский и петербургский проектировщики метрополитена — крупнейшие игроки на рынке страны. За 25% ЛМГТ «Метрогипротранс» готов был заплатить 100 млн рублей, а за 64% — 300 млн рублей. Однако, по данным “Ъ”, акционеры петербургской организации отказались от предложения. Некоторые аналитики считают цену, предложенную московским институтом, адекватной, другие уверены, что блокпакет стоит не менее 0,5 млрд рублей, а 64% акций — не менее 1,3 млрд рублей.

Акционеры ЛМГТ получили устное и письменное уведомление о заинтересованности «Метрогипротранса» в приобретении 25% или 64% акций организации, сообщили “Ъ” в петербургском институте.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 64,38% ЛМГТ контролирует Союз «Ветеран ЛМГТ», образовавшийся в процессе приватизации научно-изыскательного института, 25,48% — у ООО «Балтметропроект», подконтрольного ЛМГТ. Как подтвердили “Ъ” в «Метрогипротрансе», компания является держателем еще 8,5% акций ЛМГТ. Оставшиеся акции, согласно kartoteka.ru, принадлежат физическим лицам.

В «Метрогипротрансе» (принадлежит Валерию Абрамсону, Александру Рядчикову, Игорю Дорману, Вениамину Гольцману, Павлу Топильскому) отказались от комментариев. По словам двух источников “Ъ”, за блокпакет ЛМГТ компания предлагала 100 млн рублей, за 64% — 300 млн рублей. Однако акционеров ЛМГТ предложение не привлекло, говорят два топ-менеджера ЛМГТ.

Среди ключевых заказчиков ЛМГТ — ОАО «Мосинжпроект» (генподрядчик строительства новых станций Московского метрополитена), администрация Петербурга в лице комитета по госзаказу, комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и комитета по транспорту. Портфель заказов для Москвы составляет — 2,4 млрд рублей, для Петербурга — 8,3 млрд рублей, следует из данных kartoteka.ru.

ЛМГТ и «Метрогипротранс» стали соперничать на конкурсах в двух столицах с 2014 года: так, «Метрогипротранс» выиграл конкурс на проектирование участка «фиолетовой» ветки метро Петербурга. Однако контракт с подрядчиком был расторгнут и проектированием занимался ЛМГТ. Московский институт также подавал заявку на недавний конкурс по проектированию участка строящейся «коричневой» линии петербургского метрополитена. ЛМГТ участвовал в проектировании двухпутного участка Калининско-Солнцевской линии, а также северо-восточного участка Большой кольцевой линии в столице. По итогам 2018 года выручка «Метрогипротранса» составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 12,4 млн рублей. Выручка ЛМГТ в 2018 году составила 1,5 млрд рублей, чистая прибыль 61 млн рублей.

По мнению начальника аналитического отдела ИК «ЛМС» Дмитрия Кумановского, ценовое предложение «Метрогипротранса» за пакет акций ЛМГТ справедливо. Он отмечает, что согласно корпоративному праву с учетом того, что доля в 8,5% ЛМГТ была куплена московским конкурентом ранее, все акционеры института получат оферту от нового собственника из-за превышения порога в 30% или 50%. «Учитывая, что затраты на инфраструктуру снижаются из-за кризисных проявлений в российской экономике, объединение заказов на проектирование позволит сохранить персонал обеих компаний, а ‘Метрогипротрансу" получить необходимые компетенции по строительству метро глубокого залегания в сложных условиях Петербурга»,— говорит эксперт, одновременно подчеркивая, что потенциально ситуация может повлиять на развитие конкуренции, так как может создаться монополия, приводящая к росту стоимости работ для государства. До этого проектные институты конкурировали, что давало возможность снижать стоимость госконтрактов почти на 30%, как это было на участке Красносельско-Калининской линии («коричневой» ветки), напоминает он.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин считает, что неофициальная оценочная стоимость ЛМГТ составляет около 507 млн рублей, а в 2020 году (в результате стимулирующих антидефляционных мер в РФ и ускорения промпроизводства) может вырасти до 658 млн рублей. Таким образом, говорят в «Фридом Финанс», стоимость пакетов акций ЛМГТ может колебаться от 127–160 млн рублей до 324–420 млн рублей.

Он напоминает, что «Метрогипротранс» уже не занимает монопольное положение на рынке столицы в отличие от времен экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Сейчас на рынке работает до 20 компаний, которые нанимает «Мосинжпроект». Ситуация с демонополизацией рынка метростроения наблюдается и в Петербурге, подчеркивает господин Осин, отмечая, что консолидация активов проектировщиков является ответом на тенденцию.

Генеральный директор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер не согласен с оценкой ряда экспертов, по его мнению, ЛМГТ стоит не меньше 2 млрд рублей, учитывая полу-монопольное положение компании и тот факт, что прибыль за 2017 год составила почти 200 млн рублей. Таким образом, пакет в 25% стоит не менее 500 млн рублей, а 64%, с учетом надбавки за контрольный пакет, должны стоить не менее 1,3–1,4 млрд рублей, говорит он.

Ситуация, в которой два проектных института конкурировали между собой за право работать в московском и петербургском метрополитене, с точки зрения рыночных отношений выглядит гораздо лучше, чем создание мегамонопольной структуры, которой не будет особой нужды заботиться о сроках выполнения работ или об их качестве на фоне высоких темпов строительства новых станций метро.

Яна Войцеховская