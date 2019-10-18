В подземку через суд

Как стало известно “Ъ”, ОАО «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ), не согласившись с решением по конкурсу на проектирование участка «коричневой» линии петербургского метрополитена почти за 1 млрд рублей, где компания сначала была признана победителем, а впоследствии конкурс объявили заново, подало исковое заявление к управлению УФАС по Санкт-Петербургу, которое ранее предписало пересмотреть результаты аукциона. Конкурентом ЛМГТ на конкурсе было московское АО «Метрогипротранс». Юристы считают доводы ЛМГТ спорными, но подчеркивают, что компания может потребовать остановить новый аукцион или не заключать контракт.

ЛМГТ подал иск к УФАС в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 8 октября, требуя отмены предписания ведомства, которое в сентябре по жалобе «Метрогипротранса» определило повторно рассмотреть вторые части заявок на конкурс по проектированию участка Красносельско-Калининской линии (ККЛ) городского метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Сосновая Поляна». Суд отклонил ходатайство об обеспечительных мерах, но рассмотрит 10 декабря дело по существу.

Как заявил “Ъ” представитель ЛМГТ, компания не будет подавать заявку на вновь объявленный конкурс Смольного, а продолжит добиваться в суде признания результатов состоявшегося аукциона правомочными. Третьими лицами по делу выступают комитет по развитию транспортной инфраструктуры и комитет по госзаказу Петербурга. Смольный планирует завершить конкурс в конце октября. Заявки начнут принимать только 21 октября.

Изначально тендер на проектирование ККЛ за 990 млн рублей был объявлен 6 августа. Заявки подали две компании — АО «Метрогипротранс» и ОАО «Ленметрогипротранс». Оба участника 10 сентября прошли во второй этап отбора. Однако по результатам рассмотрения вторых частей заявок 17 сентября заявка «Метрогипротранса» была признана не соответствующей условиям торгов. Комиссия решила, что банковская гарантия «Метрогипротранса» не соответствует правилам. Контракт было рекомендовано заключить с петербургской компанией, которая снизила цену до 743 млн рублей.

После этого «Метрогипротранс» обратился в УФАС с жалобой на неправомерное признание заявки ЛМГТ соответствующей требованиям конкурсной документации. По мнению заявителя, у генерального директора ЛМГТ нет полномочий для принятия решений об участии в торгах, сумма сделки по которым выше 225 млн рублей, на это требуется одобрение совета директоров общества, который выбирают акционеры («Метрогипротранс» владеет 8,5% акций ЛМГТ). Подобного документа к заявке не приложено. УФАС с доводами согласилось, это дело стало причиной повторного рассмотрения заявок на конкурс, результаты которого Смольный отменил, по сути, объявив тендер заново. В ЛМГТ подчеркивают, что полномочия гендиректора ограничивает только устав общества, на момент проведения конкурса и подачи заявок сдерживающих факторов не было. Кроме этого, госконтракт на проектирование метро не является крупной сделкой, поскольку не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности компании и в связи с этим не требует одобрения со стороны общего собрания акционеров и совета директоров. Иных ограничений у гендиректора по уставу общества нет, отмечают в ЛМГТ.

Как сообщалось ранее (см. “Ъ” от 03.10.2019), московский «Метрогипротранс» предлагал акционерам ЛМГТ продать блокирующий или контрольный пакет акций петербургского проектировщика, но они отказались.

В УФАС и КРТИ не стали комментировать риски по исковому делу. Руководитель практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург считает спорным довод искового заявления о том, что решение совета директоров не имеет юридической и правовой силы, так как противоречит уставу компании. Для того чтобы решение «не имело юридической силы», несмотря на всю его сомнительность и возможное противоречие уставу и закону об акционерных обществах, оно должно быть признано недействительным в суде, поясняет эксперт, подчеркивая, что для более обоснованного ответа необходимо детальное изучение устава. Госпожа Гамбург считает маловероятным то, что госзаказчик заключит контракт с участниками нового аукциона, а ЛМГТ добьется в суде признания исходных результатов конкурса. Скорее всего, говорит юрист, компания заявит в суд ходатайство о приостановлении определения победителя аукциона или заключения контракта.

Яна Войцеховская