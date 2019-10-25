«Метрогипротранс» спроектирует «коричневую» ветку петербургского метро почти за 1 млрд рублей

Московская компания АО «Метрогипротранс» стала единственным участником повторного конкурса на проектирование Красносельско-Калининской («коричневой») линии петербургского метрополитена с ценой контракта в 990,1 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Напомним, что в объявленном ранее конкурсе также участвовало петербургское ОАО «НИПИИ "Ленметрогипротранс"». Его заявка в итоге была отклонена, а конкурс продлен. Сейчас компания оспаривает в суде это решение.

Подробнее о судебном иске проектировщиков к УФАС — в материале “Ъ-СПб” «В подземку через суд».