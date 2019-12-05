Газохимия поддержит сама себя

Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря. Как выяснил “Ъ”, обратный акциз на сжиженный углеводородный газ (СУГ) будет введен с 2022 года и постепенно вырастет с 4,5 тыс. до 7,5 тыс. руб. за тонну с 2026 года, следует из протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Козака. На него могут претендовать либо проекты, введенные после 2022 года, либо заводы, вложившие не менее 65 млрд руб. в модернизацию. В качестве компенсации выпадающих доходов бюджета будет введен налог на добычу попутного газа, против чего выступал крупнейший переработчик этого сырья СИБУР.

Правительство на прошлой неделе определилось с механизмом введения обратного акциза на СУГ и этан: как следует из протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Козака (копия есть у “Ъ”), проект поддержки нефтегазохимической отрасли Минфин и Минэнерго должны внести в правительство до 6 декабря. Обратный акциз на СУГ начнет действовать с 2022 года в размере 4,5 тыс. руб. за тонну, с 2024 года увеличится до 6,5 тыс. руб., с 2026 года — до 7,5 тыс. руб. На субсидию могут претендовать компании, которые после 2021 года введут нефтехимические мощности либо заключат с Минэнерго соглашение об инвестировании в сектор не менее 65 млрд руб. Таким образом, возможность получить субсидию для СУГ получат три крупных проекта, которые должны быть запущены после 2023–2024 годов:

Амурский ГХК СИБУРа (мощность — по 1,5 млн тонн этилена и полиэтилена в год, инвестрешение пока не принято),

потенциальный газохимический комплекс близкого к Аркадию Ротенбергу Артема Оболенского в Усть-Луге (3 млн тонн полимеров в год)

и Иркутский завод полимеров (проект ИНК).

Предполагалось, что расходы бюджета по обратному акцизу на СУГ будут покрыты за счет повышения экспортной пошлины на этот товар, однако правительство пошло иным путем. Оно решило ввести налог на добычу попутного газа (ПНГ) по ставке 50 руб. за 1 тыс. кубометров в 2022 году, 100 руб. в 2024 году и 150 руб. в 2026 году. Против подобного варианта активно выступал СИБУР, который является крупнейшим переработчиком ПНГ и опасается, что в результате введения налога цены на сырье вырастут, что снизит рентабельность действующих проектов. Идея введения НДПИ на ПНГ возникла после того, как Минфин стал продумывать различные варианты компенсации выпадающих доходов от введения налогового вычета по НДПИ на Приобское месторождение (разные его части разрабатывают «Роснефть» и «Газпром нефть»). В качестве компенсации обратного акциза на СУГ также обсуждался вариант уменьшения льгот на переработку нафты.

Как и предполагал “Ъ”, правительство решило с 2022 года ввести обратный акциз на другое нефтехимическое сырье — этан — в размере 9 тыс. руб. за тонну. На него могут претендовать компании, которые с 2022 года введут новые нефтехимические мощности переработки в объеме не менее 300 тыс. тонн этана в год, либо игроки, взявшие обязательства вложить в модернизацию от 65 млрд руб. (по аналогии с обратным акцизом на СУГ). Выгодоприобретателями обратного акциза могут также стать потребители этана Амурский ГХК СИБУРа и «Русгаздобыча» (должны быть запущены после 2023 года).

СИБУР неоднократно заявлял, что в случае принятия обратного акциза на СУГ может расширить проект Амурского ГХК. Компания может стать основным бенефициаром новой субсидии, получив до 11 млрд руб. в год после 2026 года, однако одновременно СИБУР несет наибольшие риски от введения НДПИ на ПНГ, отмечает директор практики «Газ и химия» Vygon Consulting Дмитрий Акишин. Влияние нового налога на цену ПНГ зависит от переговоров, отмечает эксперт, максимальные потери компании при текущем уровне переработки составят около 3,5 млрд руб. в год. Поскольку на горизонте до 2024 года маловероятен ввод новых нефтехимических мощностей на СУГ, существенного влияния постепенного повышения обратного акциза на СУГ на экономику проектов не будет, считает он.

«Мы, как и в целом нефтехимическая отрасль, поддерживаем скорейшее выравнивание условий для нефтехимических производств, работающих на разных видах сырья. Сейчас, напомним, обратный акциз действует только на нафту»,— сообщили “Ъ” в СИБУРе, добавив, что, по данным Минэнерго, принятие мер стимулирования нефтехимии позволит привлечь в страну более 3,5 трлн руб.

инвестиций за следующие 6–7 лет и увеличит переработку этана и СУГ в стране на 8–10 млн тонн в год. Выравнивание условий переработки — один из ключевых пунктов в «дорожной карте» развития нефтехимии до 2025 года, считают в нефтехимической компании. «Принятие регулятором решения по обратному акцизу на СУГ является важным фактором для возможного и своевременного утверждения компанией строительства Амурского ГХК в расширенной конфигурации, позволяющей создать крупнейшие в мире интегрированные мощности по базовым полимерам»,— полагают в СИБУРе. По мнению источника “Ъ”, предложенный механизм, возможно, не лучший, но в целом продуктивный для стимулирования развития глубокой переработки углеводородов. В частности, любое изменение налогового регулирования в такой чувствительной с точки зрения экономики и экологии сфере, как ПНГ должно быть направлено исключительно на стимулирование газопереработки и нефтехимии, повышение объемов переработки углеводородного сырья в стране, полагает собеседник “Ъ”.

Дмитрий Козлов, Ольга Мордюшенко