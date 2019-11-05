Этан разменивается на мелочи

Согласование в правительстве налоговых льгот для переработки этана затягивается. Некоторые игроки предлагают Минфину дать льготу небольшим проектам, в частности, споры идут о льготах для «Ставролена» ЛУКОЙЛа. Тем временем участники крупных газохимических проектов, ради которых и задумывались льготы, торопят власти с принятием решений.

Минфин и Минэнерго пока не смогли преодолеть разногласия относительно того, кто должен получить льготы для переработки этана. По словам источников “Ъ”, развернулась дискуссия о расширении доступа к господдержке для небольших проектов, в частности «Ставролена» ЛУКОЙЛа.

Льгота дается через налоговый вычет (обратный акциз) — 9 тыс. руб. на тонну этана. Подготовленные изменения в Налоговый кодекс предполагают, что льготы получают новые производства, введенные после 1 января 2022 года, мощностью не менее 500 тыс. тонн этана в год. На данный момент под эти условия подпадают Амурский ГХК СИБУРа, проекты Иркутской нефтяной компании (ИНК), а также проект «Газпрома» и «Русхимальянса» в Усть-Луге. Получить преференции могут и существующие проекты — после заключения до 1 июля 2022 года соглашений с Минэнерго о модернизации производств. Для этого компании должны вложить в 2021–2024 годах не менее 65 млрд руб., при этом уже в 2020 году переработка этана на собственных мощностях должна быть более 100 тыс. тонн. Этим условиям может соответствовать «Казаньоргсинтенз» (КОС, входит в ТАИФ).

По данным источников “Ъ”, обсуждается смягчение требования по наличию существующей переработки в не менее 100 тыс. тонн этана в год. Например, «Ставролен» не проходит по этому критерию, но в перспективе может увеличить переработку этана за счет поставок с каспийских проектов ЛУКОЙЛа. В 2012 году предполагалось, что мощности по переработке газа на «Ставролене» составят почти 9 млрд кубометров в год и затем будет построен пиролиз этана на 225 тыс. тонн. Пока завод перерабатывает только 2,2 млрд кубометров. Неопределенность со льготами по этану, по словам источников “Ъ”, в числе прочих факторов заставила ЛУКОЙЛ перенести презентацию своей газовой стратегии, которая ранее планировалась на сентябрь.

По оценке главы Rupec Андрея Костина, в случае смягчения порога по размеру существующей переработки на льготу теоретически могли бы претендовать также Новокуйбышевская нефтехимическая компания «Роснефти» и «Газпром нефтехим Салават». Кроме того, заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин упоминал 28 октября потенциальный Оренбургский кластер на базе ГПЗ «Газпрома», где сейчас происходит выделение этана, но не переработка — газ поставляется на КОС. Теоретически такой сценарий может оставить КОС без сырья.

В КОС “Ъ” сообщили, что считают льготы для этана «целесообразными», они нужны «не только для стимулирования создания новых мощностей переработки, но и для текущих проектов». В компании при этом подчеркнули, что «механизм должен быть правильно реализован, чтобы льготы не привели к дефициту этана на российском рынке и останову мощностей в РФ из-за перераспределения потоков сырья».

В СИБУРе, которому нужно определяться с параметрами очень крупного Амурского ГХК, заявили, что компания поддерживает льготы для этана, «это необходимая мера для реализации крупных инвестпроектов в отрасли». В компании добавили, что нужно также «в максимально короткие сроки ввести обратный акциз на переработку сжиженных углеводородных газов, чтобы устранить нерыночным образом возникшее неравенство расходов на производство одной и той же нефтехимической продукции из различных видов сырья».

В ИНК лишь отметили, что поддерживают введение обратного акциза на этан. В других компаниях ситуацию не комментируют. В Минфине и Минэнерго на запрос “Ъ” не ответили.

Андрей Костин считает ожидаемым желание и других потребителей этана получить льготу, которая изначально была предназначена для трех крупных проектов. Но, полагает он, предоставление обратного акциза небольшим предприятиям не сможет стать существенным фактором увеличения потребления этана в России как сырья. Прежде всего льготы должны стимулировать создание новых мощностей по выделению этана, а таких планов у существующих предприятий пока нет.

Ольга Мордюшенко