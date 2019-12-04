МИД РФ пообещал ответить на высылку сотрудников посольства из Германии

В МИД РФ пообещали отреагировать на высылку двух сотрудников российского посольства из Берлина. Действия Германии Россия воспринимает как «безосновательные и недружественные», заявили “Ъ” в МИДе.

«Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер»,— сообщили в МИД РФ.

Ранее сегодня стало известно, что Германия высылает из страны двух сотрудников посольства России. Такое решение принято из-за того, что в Германии подозревают российские власти в причастности к убийству гражданина Грузии в Берлине в августе нынешнего года. «Серьезное и безотлагательное сотрудничество со стороны российских властей по-прежнему предлагается федеральным правительством, оно тем более необходимо на фоне того, что сегодня генеральный прокурор ФРГ взял на себя расследование этого дела, обосновав это тем, что достаточные фактические доказательства указывают на то, что убийство было совершено по поручению либо государственных органов Российской Федерации, либо таких органов автономной Чеченской Республики как части Российской Федерации»,— говорится в сообщении на сайте немецкого ведомства.

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Напомним, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине 23 августа. По подозрению в убийстве задержан россиянин. Газета The Wall Street Journal вчера, 3 декабря, рассказала о расследовании дела в Германии. По данным издания, прокуратура склоняется к тому, что к убийству может быть причастна Россия. В докладе Bеllingcat, The Insider, центра «Досье» и Der Spiegel утверждается, что российские власти могли помочь в создании ложной личности предполагаемого преступника. Кремль назвал предположения о связи России с убийством в Берлине беспочвенными.

Напомним, в 2018 году произошел громкий скандал с высылкой российских дипломатов на фоне отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Тогда Великобритания обвинила Россию в покушении и выслала 23 российских дипломата. О высылке российских дипломатов следом объявили еще ряд стран. Россия ответила зеркально.

Подробнее об убийстве в Берлине читайте в материале “Ъ” «В Берлинском парке разобрались по-кавказски».

Известные факты, основные версии, позиции сторон о деле Скрипалей — в спецпроекте “Ъ”.