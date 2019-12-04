Демократический Трамп как лекарство от Трампа

На американской политической сцене появился идеальный анти-Трамп, рискнувший бросить вызов Трампу обычному,— миллиардер Майкл Блумберг может стать для Демократической партии тем самым «неформатным» кандидатом, который или радикально перенастроит ее идеологию, или приведет к победе уже на президентских выборах 2020 года.

«Государственный переворот» — так, и никак иначе, американский президент Дональд Трамп именует процедуру импичмента, инициированную демократическим большинством в Палате представителей американского Конгресса. Он, конечно, сгущает краски — но фронтальное наступление демократов на него действительно можно сравнить с революцией. Проблема в одном — у этой революции нет явного лидера. Набор кандидатов-демократов скорее напоминает ансамбль персонажей, где каждый играет в свою дуду и тянет одеяло на себя.

Казалось бы, все должно расставить на место общественное мнение — зачастую пусть и кривое, но все же зеркало политической реальности. Но в США все сложилось иначе: своеобразным олицетворением всех противоречий и сложностей антитрамповской революции стал один кандидат — Майкл Блумберг, словно сам сотканный из противоречий и сложностей.

Антитрамповская революция пассионарна, и сам Блумберг пассионарен. В отличие от идеализированной леворадикальной пассионарности Элизабет Уоррен или Берни Сандерса пассионарность Блумберга деятельная, в определенном роде созидательная, созвучная американской мечте, рожденной и сформулированной такими же, как и он, пассионариями — отцами-основателями Соединенных Штатов. Его пассионарность — это не просто заклинания о всеобщем медицинском обеспечении, потенциально стоящем триллионы долларов и вряд ли возможном в остающейся капиталистической до мозга костей большинства населения Америке.

Блумберг может побеждать, доказывая живучесть базовых ценностей американского капитализма. За десять лет поднявшийся с должности простого клерка, ведущего подсчет документарных облигаций в хранилище банка «Саломон Бразерс», до уровня генерального партнера этой компании – одного из символов Уолл-стрит, он преодолел горечь от увольнения и эффективно использовал часть своего десятимиллионного «парашюта», чтобы создать фирму, без продуктов которой сегодня не обходится ни один финансовый институт мира. Бывший финансист и прогрессивен, и консервативен одновременно, что выгодно отличает его от остальных кандидатов.

Антитрамповская революция не подчиняется никаким правилам, не подчиняется им и Блумберг. В отличие от громкоголосых радикалов от Демократической партии он не просто способен менять правила игры под себя — он их менял. Отбыв два срока мэром Нью Йорка и нацелившись на третий, он воспользовался сложной ситуацией, сложившейся в крупнейшем мировом финансовом центре в результате кризиса 2008 года, и добился решения городского совета, отменившего ограничение на переизбрание мэра более двух раз. В результате он находился у власти не восемь, а 12 лет. Этой практичности и хорошо просчитанной радикальности не хватает его конкурентам от Демократической партии. В этом он очень похож на Трампа.

Американская антитрамповская революция беспринципна — беспринципен и Блумберг. Будучи последовательным сторонником Демократической партии, мэром Нью-Йорка он стал, перейдя под знамена республиканцев. Причем, важную роль в его продвижении и победе сыграл нынешний советник Трампа и его адвокат Рудольф Джулиани, который также был мэром Нью-Йорка, причем в один из самых драматических периодов его истории в сентябре 2001 года. Никто из демократических кандидатов не может похвастаться такими перевоплощениями.

Теперь Блумбергу вновь выгодно быть членом Демократической партии. Среди республиканцев, которые более чем на 90% солидаризировались с Трампом, ему рассчитывать не на что. Так было и в 2001 году, когда кандидаты-демократы боролись за выдвижение на должность нью-йоркского градоначальника и Блумберг решился на «обходной маневр».

Он гибок и способен на нестандартные шаги, он не держится за условности, навязываемые устоявшимися правилами и рамками. Кто еще способен на такое из числа известных кандидатов-демократов? Пожалуй, никто. Почти каждый из них — раб своей однажды выбранной роли, а в нынешней ситуации подобный консерватизм означает потерю шансов на победу.

Все это говорит в пользу Блумберга как потенциального соперника Трампа от Демократической партии. Он быстро набирает голоса сторонников — хотя их пока существенно меньше, чем у того же Байдена. А вот поддержка Уоррен или Сандерса со стороны электората, похоже, ослабевает.

Но сможет ли он довести антитрамповскую революцию до конца? Он может перехватить лидерство и у леворадикалов, и у Байдена — но революция, как известно, пожирает своих детей.

Ей на смену зачастую приходит контрреволюция — Блумберг может стать такой контрреволюционной силой в стане демократов и тем самым не усилить, а ослабить революционный запал антитрамповского наступления.

Уоррен и Сандерс — пассионарии-радикалы левого толка, явно выпадающие из привычной американской системы ценностей, даже несмотря на то, что она динамично меняется за счет молодежи и мигрантов. Они хороши как оппоненты действующей власти, но как государственные деятели—практики могут оказаться недееспособными. Иллюзии, красиво звучащие с трибун, легко оборачиваются экономическим кошмаром. Поэтому вряд ли их совокупный избирательный рейтинг поднимется до той отметки, которая позволит им бороться за номинацию единого партийного кандидата.

Скорее всего на эту роль претендует Джо Байден, занимающий центристскую позицию. Однако ныне центризм может быть равносилен безликости, бесцветности и бесперспективности, преступной в политизированном и поляризованном американском обществе. Каждый процентный пункт поддержки свыше 30–35% голосов избирателей будет даваться Байдену все сложнее. Впрочем, вполне возможно, что им было бы выгоднее вывести на политический ринг против Трампа именно Блумберга. Битва двух миллиардеров, пассионариев, прагматиков и однозначно сильных личностей могла бы стать увлекательной схваткой. Вместе с тем, беда и слабость Блумберга в том, что он может увеличить шансы на победу, только начав говорить словами своего соперника. По-другому нельзя…

На фотографии сентября 2016 года Блумберг выглядывает из-за спины Трампа. Тогда он не решился вступить в президентскую гонку — а сейчас он может стать зеркалом для Трампа, обрамленным риторикой демократов. Будет ли такое «отражение» для демократов слишком циничным? Ответ на этот вопрос мы узнаем уже очень скоро.

Владимир Миловидов, заведующий кафедрой международных финансов МГИМО МИД РФ