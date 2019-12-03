Белый дом не хочет даже слушать про импичмент

Американский президент Дональд Трамп отказался от последней возможности отстоять свои интересы в споре с демократами по вопросу импичмента и решил не посылать представителя на грядущие слушания в судебном комитете. Глава государства решил считать все попытки демократов расследовать его действия незаконными. “Ъ” разбирался, что означает решение президента и куда процесс импичмента пойдет дальше.

«Как вы знаете, эта беспочвенная и крайне ангажированная процедура лишена справедливости, нарушает все прецеденты и базовые правила отправления правосудия» — этой фразой начинается письмо представителя Белого дома Пэта Чиполлоне, отправленное Джеррольду Надлеру, председателю судебного комитета Палаты представителей.

Далее господин Чиполлоне на пяти страницах перечисляет прегрешения господина Надлера, инициаторов импичмента и всей Демократической партии. По его мнению, демократы не уведомили президента о содержании предстоящих слушаний; специально назначили их на день, когда глава государства будет в Лондоне на саммите НАТО; уже провели публичные слушания по вопросу об импичменте, не дав Дональду Трампу возможности защититься; и в целом организовали процесс так, чтобы республиканцы не смогли как следует представить свои интересы.

«Уже слишком поздно исправлять фундаментальные процессуальные недостатки, губительные для всей этой процедуры. Очевидно, нельзя ожидать, что мы можем принять участие в слушании, для которого еще не оглашен состав свидетелей и когда до сих пор непонятно, будет ли дано президенту право на должный порядок рассмотрения его дела путем назначения дополнительных слушаний»,— резюмирует Пэт Чиполлоне.

Следующие шаги по импичменту назначены уже на этой неделе. Ожидается, что во вторник комитет по разведке Палаты представителей, проводивший публичные слушания на протяжении двух недель (см. “Ъ” от 21 ноября), передаст свое заключение о поведении президента судебному комитету и будет рекомендовать объявление ему импичмента.

Затем дело перейдет в ведение судебного комитета, который 4 декабря проведет слушание, упомянутое в письме господина Чиполлоне.

На него должны прийти юристы, чтобы помочь конгрессменам определить, как распознать «поведение, из-за которого может быть объявлен импичмент», соответствуют ли этому определению поступки господина Трампа и как законодателям необходимо действовать дальше с точки зрения закона (см. “Ъ” от 28 ноября).

Итоговая задача комитета — сформулировать представление к импичменту, которое будет вынесено на голосование всего состава Палаты представителей.

По данным американских СМИ, демократы хотят завершить этот процесс до католического Рождества, чтобы Сенат, в чье ведение входит определение виновности или невиновности президента, занялся этим вопросом уже в январе.

Несмотря на то что во время слушания в судебном комитете не будет официального представителя президента, у него все равно найдутся защитники — их роль на себя возьмут республиканцы—члены комитета. Об этом уже рассказал главный республиканец комитета Даг Коллинз. «Это провал судебного комитета — они ведь могут поговорить с фактическими свидетелями, с теми, кто принимал во всем этом участие, могут дать президенту возможность плодотворно себя защищать, чего раньше ему делать не давали»,— рассказал конгрессмен в интервью Fox News.

Демократы, однако, с обвинениями политических оппонентов не согласны. По их мнению, во время процедур импичмента против предыдущих президентов вся расследовательская деятельность велась преимущественно прокурорами, которые действовали по своему усмотрению. Они предупредили президента, что его попытки воспрепятствовать правосудию могут быть включены в итоговые обвинения против него.

Напомним, демократы объявили о начале процедуры импичмента 24 сентября 2019 года. Они обвиняют Дональда Трампа в том, что он задержал поставку на Украину почти $400 млн военной помощи, потребовав от властей страны объявить о начале двух расследований: одного — против Хантера Байдена, бывшего члена совета директоров украинской газовой компании Burisma, и его отца Джо Байдена, бывшего вице-президента и основного конкурента господина Трампа на грядущих президентских выборах. Второе расследование должно было быть посвящено возможному вмешательству Украины в президентские выборы 2016 года.

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Законодатели устроили опросы чиновников и дипломатов, которые были в курсе «украинской политики» Дональда Трампа. Сначала они проходили за закрытыми дверями, затем — в прямом эфире. Во время открытой фазы перед конгрессменами выступили 12 человек. Они показали: господин Трамп выстроил два канала взаимодействия с Украиной. Первый — официальный, через Госдепартамент. Второй — неофициальный, курируемый его личным адвокатом Рудольфом Джулиани.

Демократы считают, что именно через неофициальный канал дипломатии американский президент потребовал от Украины объявить о начале интересующих его расследований.

Президент Трамп с самого начала отказался от взаимодействия с демократами, сославшись на их предвзятость и незаконность начатой процедуры, и запретил своим соратникам сотрудничать с расследователями. Именно поэтому перед демократами не выступили потенциально наиболее ценные свидетели — например, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Алексей Наумов