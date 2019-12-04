Порт «Морской фасад» начнет принимать грузы в 2021 году

С конца августа 2021 года порт «Морской фасад» заработает как грузопассажирский терминал. На территории порта будут обрабатываться накатные грузы. Об этом заявил заместитель директора по развитию АО «Пассажирский порт Санкт–Петербург "Морской фасад"» Андрей Петров, сообщает «Деловой Петербург».

Напомним, что для приемки грузов в порту проводится реконструкция пункта пропуска. По итогам тендера, право выполнять работы в сентябре получило ООО «Региональный информационный центр». Компания была единственным претендентом на работы, предложив выполнить их за 453,5 млн рублей.

Кроме того, власти Петербурга намерены увеличить габариты судоходных путей в порту «Морской фасад», а также выполнить работы по углублению дна и укрепить фарватер. Сделать это необходимо для приема круизных лайнеров длиной от 340 до 363 метров. Возможность финансирования работ по реконструкции инфраструктуры порта рассмотрят в правительстве РФ.