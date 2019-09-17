Пункт пропуска «Морского фасада» в Петербурге реконструирует РИЦ

17 сентября, вторник
ООО «Региональный информационный центр» (РИЦ) реконструирует пункт пропуска на территории «Морского фасада».
Как сообщает «Фонтанка.ру», ООО «Региональный информационный центр» стало единственным участником тендера, объявленного АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад "». Компания предложила выполнить работы по начальной цене закупки — 453,5 млн рублей.
Напомним, что это повторный тендер на проведение работ. Прошлая закупка была признана несостоявшейся.
Реконструкция пункта пропуска позволит «Морскому фасаду» получить статус грузопассажирского пункта пропуска.