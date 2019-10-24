Правительство РФ рассмотрит возможность финансирования работ по модернизации порта «Морской фасад»

Правительство РФ рассмотрит возможность финансирования работ по реконструкции инфраструктуры АО «Пассажирский порт "Морской фасад"», в том числе увеличения габаритов судоходных путей, дноуглубления и укрепления стенок фарватера, следует из протокола по итогам заседания Морской коллегии (имеется в распоряжении “Ъ-СПб”). Поручение дано Минтрансу, ФГУП «Росморпорт», который является оператором госимущества в морских портах России, а также «Морскому фасаду». Срок — до конца 2019 года.

По словам гендиректора порта «Морской фасад» Вадима Каширина, предварительно достигнута договоренность с ФГУП «Росморпорт» о финансировании со стороны предприятия работ по дноуглублению. Стоимость работ, по оценке «Морского фасада», составит 85 млн рублей. Еще около 130 млн руб. потребуется на реконструкцию причала.

Модернизация порта позволит ему принимать суда до 372 м длиной, в том числе таких компаний как Royal Caribbean Cruise Line.

Яна Войцеховская