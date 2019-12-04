Китай выразил США протест из-за законопроекта по уйгурам

Китай выразил США протест из-за принятия в Палате представителей Конгресса законопроекта по уйгурам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин. Речь идет об американском документе о соблюдении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о поддержке уйгуров в Китае накануне.

«Палата представителей США приняла так называемый законопроект о политике в области прав человека, касающийся уйгуров. Этот документ преднамеренно дискредитирует ситуацию с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, всячески очерняет усилия Китая по борьбе с терроризмом и радикализацией, является злонамеренной атакой на административную политику китайского правительства, серьезно нарушает международное право и основные принципы международных отношений. Китайская сторона выражает сильное возмущение и решительный протест»,— говорится в заявлении Хуа Чуньин. Она добавила, что для этого региона речь идет не о правах человека, национальности и религии, а о борьбе с терроризмом.

Напомним, в октябре Европарламент вручил премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова уйгурскому экономисту и правозащитнику Ильхаму Тохти. Хуа Чуньин назвала это превозношением террористов.

В июле в попытке защитить свою политику в регионе китайские власти выпустили новую Белую книгу о Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где утверждается, что ислам — чужеродная для местных жителей религия, а на территории региона действуют террористические группы. В ООН полагают, что китайская политика в СУАР осуществляется в нарушение прав человека, там насильно удерживается в «лагерях перевоспитания» более 1 млн мусульман.

О политике Китая в автономном районе — в материале “Ъ” «Историю уйгуров переписали набело».