МИД Китая назвал вручение Сахаровской премии уйгурскому правозащитнику «превозношением террористов»

Официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин назвала вручение Европарламентом премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова уйгурскому экономисту и правозащитнику Ильхаму Тохти «превозношением террористов». Она призвала Европу уважать судебный суверенитет Китая.

«Я не знаю, что это за премия, какое у нее значение, ценность или влияние. Однако мне известно, что суд КНР вынес вердикт, по которому Ильхам Тохти признается преступником. В итоге Европарламент удостоил премией преступника — в этом кроется проблема»,— сказала Хуа Чуньин (цитата по ТАСС).

Накануне Ильхам Тохти, отбывающий пожизненное наказание в Китае, был удостоен Сахаровской премии. Объявляя лауреата, президент Европейского парламента Дэвид Сассоли призвал КНР освободить его, а также соблюдать права меньшинств.

В июле в попытке защитить свою политику в регионе китайские власти выпустили новую «Белую книгу» о Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где утверждается, что ислам — чужеродная для местных жителей религия, а на территории региона действуют террористические группы. В ООН полагают, что китайская политика в СУАР осуществляется в нарушение прав человека, где насильно удерживаются в «лагерях перевоспитания» более 1 млн мусульман.

О политике Китая в автономном районе — в материале “Ъ” «Историю уйгуров переписали набело».