На месте разрушенного дома в Белгородской области построят новый дом

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко сообщил, что на месте разрушенного дома в поселке Яковлево придется строить новый дом, окончательное решение будет принято экспертами, передает «Интерфакс». Сейчас власти региона выделяют пострадавшим на текущие расходы по 30 тыс. руб. Вопрос о компенсации будет решаться завтра.

«Все 23 человека по списку, кто здесь проживает, получат по 30 тыс. руб. на текущие расходы»,— сказал господин Савченко.— По компенсации и где люди будут жить до того, как получат постоянное жилье, эти вопросы будут решены завтра».

Напомним, взрыв произошел в 20:05 мск в одной из квартир из-за неисправного газового котла. Судя по видеозаписям очевидцев, разрушение произошло в два этапа: сначала обрушились три нижних этажа, затем рухнул четвертый. Число пострадавших от взрыва газа в доме выросло до 6 человек, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона. Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Региональное управление СКР начало доследственную проверку.