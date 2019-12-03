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В Белгородской области из-за взрыва газа обрушилась стена четырехэтажки

В поселке Яковлево Белгородской области в четырехэтажном доме по улице Шаландина произошел хлопок бытового газа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. В доме обрушилась часть стены. По предварительным данным, пострадали четыре человека, у них диагностированы ожоги и переломы. Информации о погибших нет.

По данным ТАСС, хлопок произошел в одной из квартир из-за неисправного газового котла. Судя по видеозаписям очевидцев, разрушение произошло в два этапа: сначала обрушились три нижних этажа, затем рухнул четвертый.

По данным областного правительства, губернатор Белгородской области выехал на место ЧП. «Официально развернут штаб, губернатор будет с минуты на минуту, предварительно известно о четырех пострадавших, им оказывается необходимая медпомощь, продолжается разбор завалов. Жители дома будут переведены на временное содержание в один из оздоровительных лагерей»,— уточнили в пресс-службе.

Андрей Прах, Воронеж


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