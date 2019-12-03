СКР начал проверку после взрыва газа в Белгородской области

Региональное управление Следственного комитета России (СКР) начало доследственную проверку после обрушения стены в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области, сообщается на сайте комитета. В четырехэтажном доме, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. Следователи приступят к осмотру места происшествия после того, как спасатели разберут завалы.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших в результате инцидента, однако в настоящее время их число возросло до пяти: спасатели извлекли из-под обломков женщину. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, прокуратура начала проверку, сообщила «РИА Новости» старший помощник прокурора области Ольга Моисейкина. Вместе с тем ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили о шести пострадавших. В сообщениях на сайтах региональных СКР и МЧС количество пострадавших не указано. Информации о погибших нет.

Взрыв произошел в 20:05 мск. В рухнувшей части дома прописаны 24 человека, из них эвакуировали 18. Под завалами может находиться еще один человек. По словам начальника белгородского МЧС Сергея Потапова, дом одноподъездный, взрывной волной разрушены все четыре этажа. К месту трагедии прибыл губернатор Белгородской области Евгений Савченко, он изучает ситуацию.

Напомним, по данным ТАСС, хлопок произошел в одной из квартир из-за неисправного газового котла. Судя по видеозаписям очевидцев, разрушение произошло в два этапа: сначала обрушились три нижних этажа, затем рухнул четвертый.