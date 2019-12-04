«Руслан-1» закольцует Липецк

Столичная транспортная компания «Руслан-1» стала единственным участником двух аукционов на строительство второй очереди восточного обхода Липецка протяженностью 9 км. Стоимость работ составляет 2,7 млрд руб., из них порядка 500 млн руб. должен выделить федеральный центр в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Изначально инвестиции оценивались в 4,7 млрд руб., однако сумму удалось снизить за счет того, что предусмотренный сметой демонтаж нефтепровода был проведен во время подготовки документации. По ожиданиям властей, по окончании строительства в 2024 году вокруг Липецка замкнется «полноценная кольцевая автодорога». Эксперты считают, что интереса к тендерам не было из-за высокой ответственности за качество работ и недостаточного опыта реализации крупных проектов.

Строительством второй очереди восточного обхода Липецка займется московское ООО ТК «Руслан-1». Компания стала единственным участником двух аукционов, на которые были разбиты этапы работ. В конце ноября «Руслан-1» получил подряд на первый этап строительства, а вчера были подведены итоги тендера на реализацию второго и третьего этапов. В обоих случаях компания не стала снижать максимальную цену контрактов, оставив общую сумму строительства в размере 2,7 млрд руб. На первом этапе «Руслану-1» предстоит за 1 млрд руб. к ноябрю 2023 года провести подготовительные работы, сделать линии электропередачи и связи, наладить наружное освещение, построить временную объездную дорогу, развязки и путепроводы. На финальных этапах к ноябрю 2024 года необходимо завершить строительство 9 км дороги с двумя полосами движения шириной по 3,75 м каждая, включая мост через Матырское водохранилище протяженностью 364,5 м.

Строительство должно финансироваться из регионального и федерального бюджетов. Федеральное софинансирование первого этапа составит 400 млн руб., второго и третьего — 500 млн руб. На финальные этапы средства из федерального бюджета должны быть выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», уточнили “Ъ” в управлении дорог и транспорта Липецкой области. Там также отметили, что изначально стоимость работ оценивалась в 4,7 млрд руб., однако позже она была снижена. «В первую очередь этого удалось достичь за счет того, что не пришлось демонтировать находившийся в зоне строительства нефтепровод. Когда несколько лет назад разрабатывалась документация, это учитывалось в смете, но нефтепровод демонтировали без нас», — рассказали в управлении.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО ТК «Руслан-1» зарегистрировано в Москве в мае 2006 года. Основным видом деятельности является производство изделий из асфальта или аналогичных материалов. Уставный капитал — 40 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 4,9 млрд руб. (4,4 млрд руб. в 2017-м), чистая прибыль — 231,4 млн руб. (127,1 млн руб. в 2017-м). Гендиректор — Айказ Кургинян, единственный владелец — Мальвина Гуликян. В 2019 году помимо аукционов на строительство восточного обхода компания стала победителем еще в 16 тендерах на общую сумму 6,3 млрд руб. Из них 1,2 млрд руб. «Руслан-1» получил от мэрии Липецка на реконструкцию 3,6 км проспекта Победы (943,2 млн руб., работы завершатся к октябрю 2020 года) и 3,4 км улицы Космонавтов (287,1 млн руб., работы завершены). Наиболее крупные подряды также приходятся на строительство и реконструкцию дорог в Москве и Калужской области. По собственным данным, компания ежегодно ремонтирует более 4 млн кв. м асфальтобетонного полотна.

По окончании строительства в ведомстве ожидают, что вокруг Липецка замкнется полноценная кольцевая автодорога, которая «обеспечит межрегиональные транспортные связи с выходом» на федеральные трассы М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий». «Областной центр освободится от транзитных потоков, что будет способствовать улучшению экологической обстановки, сокращению пробок и экономии времени водителей», — уверены в управлении. Первая очередь дороги, соединяющая региональную трассу Липецк — Грязи (в районе примыкания располагается особая экономическая зона «Липецк») и федеральную Р-119 Орел — Тамбов, была построена в два этапа в 2008 и 2013 годах. Протяженность объекта составила 14,7 км, стоимость — 2,3 млрд руб. Подрядчиком стало ОАО «Елецкое дорожно-строительное управление №3».

Партнер компании «Вальтер констракшн» Вадим Тедеев отмечает несколько причин, по которым реализуемые в счет нацпроекта и госпрограмм масштабные дорожные проекты не привлекают местных участников. «В первую очередь, это высокая степень ответственности за качество укладываемого плотна. Во-вторых, необходим серьезный опыт реализации ранее подобных проектов, которого у местных игроков может быть недостаточно», — пояснил господин Тедеев. Кроме того, по его мнению, важным фактором является взаимная заинтересованность подрядчика и заказчика в продолжении работ: «Если первый этап реализует уже известный подрядчик, а проект единый, участие этого же игрока в дальнейших аукционах вполне предсказуемо — компания заинтересована полностью реализовать проект. С другой стороны, власти также заинтересованы в том, чтобы работы выполнялись на одинаковом качественном уровне».

Александр Прытков