В строительстве восточного обхода Липецка поучаствует московский «Руслан-1»

Победителем аукциона на реализацию первого этапа строительства второй очереди восточного обхода Липецка стало московское ООО ТК «Руслан-1», следует из аукционной документации. Компания стала единственным участником тендера и не снизила максимальную цену — 1 млрд руб.

С помощью восточного обхода Липецка планируется закольцевать движение вокруг облцентра к ноябрю 2024 года. Дорога с двумя полосами движения шириной по 3,75 м должна соединить две трассы: региональную Липецк — Грязи и федеральную Р-119 Орел — Тамбов. Согласно аукционной документации, на первом этапе строительства второй очереди необходимо к ноябрю 2023 года провести подготовительные работы, сделать линии электропередачи и связи, наладить наружное освещение, построить временную объездную дорогу, развязки и путепроводы. В конце ноября также будут подведены итоги аукциона на реализацию второго и третьего этапов с начальной ценой контракта в 1,7 млрд руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО ТК «Руслан-1» зарегистрировано в Москве в мае 2006 года. Основным видом деятельности является производство изделий из асфальта или аналогичных материалов. Уставный капитал — 40 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 231,4 млн руб. Гендиректор — Айказ Кургинян, единственный владелец — Мальвина Гуликян.

Александр Прытков