В МИД РФ отрицают дискуссии о расширении «нормандского формата»

Расширение «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция, Германия) сейчас не обсуждается, сообщил российским информагентствам источник в МИД РФ. Так он прокомментировал слова заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла о том, что вокруг изменения «нормандского формата» ведутся «дискуссии». Сегодня, 3 декабря, он выступал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«Никаких дискуссий на уровне внешнеполитических служб или спецпредставителей не ведется. Наверное, в Госдепе, как обычно, имели в виду дискуссии в соцсетях»,— заявил источник в МИДе (цитата по ТАСС).

В июле президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook видеообращение к президенту России Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске с участием Великобритании, Германии, США и Франции. Господин Путин заявил, что не против такой встречи и в таком составе она «может быть интересной». Никаких официальных сообщений по этой теме больше не поступало.

Напомним, ближайшая встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. На этих переговорах должны впервые встретиться Владимир Зеленский и Владимир Путин. Каким будет формат их переговоров, пока неизвестно.

Подробнее о будущей встрече двух президентов — в материале “Ъ FM” «Президенты России и Украины сверят графики».