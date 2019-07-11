Путин готов обсуждать расширенную встречу по Донбассу

Россия готова к расширенной встрече в «нормандском формате» для обсуждения Донбасса после формирования правительства и парламента Украины, заявил президент России Владимир Путин. «Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения "нормандского формата"»,— сказал господин Путин (цитата по ТАСС).

По его словам, встреча должна быть хорошо подготовлена. Российский президент уточнил, что не в курсе, как на предложение Украины «реагируют» другие участники встречи. «Как американская администрация на это реагирует, мы не знаем. Как реагирует Германия, Франция. Это все вопросы, которые подлежат проработке»,— пояснил глава государства.

Господин Путин отметил, что встреча в таком составе «может быть интересной».

Ранее Владимир Зеленский опубликовал в Facebook видеообращение к президенту России Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске с участием Великобритании, Германии, США и Франции. Среди заявленных украинским лидером тем — принадлежность Крыма и конфликт на востоке Украины.

После этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские власти должны были делать предложения по урегулированию ситуации в Донбассе по дипломатическим каналам, а не через социальные сети.

О ситуации в Донбассе читайте в материале “Ъ” «Распрягайте, хлопцы, танки».