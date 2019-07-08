Зеленский пригласил Путина на переговоры в Минск

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российского лидера Владимира Путина на переговоры в Минске в формате Украина—Россия—США—Великобритания—Германия—Франция. Среди заявленных украинским лидером тем — принадлежность Крыма и конфликт на востоке Украины.

«А теперь хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе? Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон. Место — думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов, мы предлагаем поговорить»,— сказал господин Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

В Кремле пообещали изучить предложение Владимира Зеленского. «Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена. Но пока я не могу сказать о какой-то реакции»,— сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее общение между двумя президентами ограничивалось заочным диалогом, в частности по ситуации вокруг выдачи жителям Донбасса российских паспортов. Владимир Путин заявлял о готовности к диалогу с Киевом, если Владимир Зеленский выполнит предвыборные обещания. По мнению российского лидера, отношения «между двумя братскими народами» неизбежно будут восстановлены, если новое руководство страны «не будет прикрываться русофобскими идеями».

Как Владимир Зеленский вступил в заочный диалог с Владимиром Путиным, читайте в материале “Ъ” «Паспортозамещение».