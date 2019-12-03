Глобальное потепление показало ударную десятилетку

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН сообщила, что средняя глобальная температура в 2019 году (январь-октябрь) оказалась примерно на 1,1°C выше, чем в доиндустриальный период. Организация считает, что если не принять срочных мер по борьбе с изменением климата, то к концу столетия средняя температура вырастет более чем на 3°C.

Во вторник Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала предварительное заявление о состоянии мирового климата. Заключительное заявление о состоянии климата с полными данными за 2019 год будет опубликовано в марте 2020 года, но уже сейчас ВМО считает, что 2019 год будет вторым или третьим в числе самых теплых лет в истории человечества. В целом же этот год «завершает десятилетие исключительной глобальной жары, отступления льда и рекордного уровня моря, вызванных парниковыми газами, образовавшимися в результате деятельности человека.

Средние температуры за пятилетний (2015–2019) и десятилетний (2010–2019) периоды почти наверняка будут самыми высокими за всю историю наблюдений».

ВМО объясняет это тем, что в 2018 году концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня — 407,8 частицы на млн — и продолжала расти в 2019 году. Исследователи подчеркивают, что CO2 сохраняется в атмосфере веками, а в океане — еще дольше, фиксируя, таким образом, тенденцию к изменению климата.

«Ежедневно последствия изменения климата проявляются в экстремальных и "аномальных" погодных условиях. И в 2019 году риски, связанные с погодой и климатом, вновь явно напомнили о себе. Тепловые волны и наводнения, которые раньше случались "раз в столетие", становятся все более частым явлением. Разрушительные тропические циклоны обрушились на различные страны — от Багамских островов до Японии и Мозамбика. Лесные пожары прокатились по Арктике и Австралии»,— заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Организация отмечает, что экстремально жаркие условия все больше сказываются на здоровье человека и системах здравоохранения, оказывая более значительное воздействие там, где наблюдается старение населения, урбанизация и неравенство в области здравоохранения. В 2018 году количество уязвимых лиц в возрасте старше 65 лет, подвергшихся воздействию тепловых волн, увеличилось на 220 млн человек, что является рекордным показателем по сравнению со средним показателем за базовый период 1986–2005 годов.

В 2019 году рекордно высокие температуры в Австралии, Индии, Японии и Европе сильно повлияли на здоровье людей. В результате сильной жары в Японии в конце июля—начале августа более 100 человек погибли и еще 18 тыс. человек были госпитализированы. Летом 2019 года Европа пережила две сильные тепловые волны. В июне жара, затронувшая юго-западные районы Центральной Европы, привела к гибели ряда людей в Испании и Франции. Наиболее сильная жара пришлась на конец июля, затронув большую часть Центральной и Западной Европы. В Нидерландах тепловая волна привела к 2964 смертям, что почти на 400 смертей больше, чем в течение средней летней недели.

ВМО подчеркивает, что экстремальные погодные явления являются одной из основных причин недавнего роста голода в мире и одной из главных причин серьезных кризисов.

После десятилетия неуклонного сокращения вновь растет угроза голода — в 2018 году от голода страдали более 820 млн человек. Среди 33 стран, затронутых продовольственным кризисом в 2018 году, колебания климата и экстремальные погодные условия являются дополнительными факторами наряду с экономическими потрясениями и конфликтами в 26 странах и ведущими факторами в 12 из 26 стран.

«Одним из основных последствий изменения климата является более неустойчивый характер осадков. Это создает угрозу урожайности сельскохозяйственных культур и в сочетании с ростом населения будет означать значительные проблемы продовольственной безопасности для уязвимых стран в будущем,— подчеркнул господин Таалас.— Если мы сейчас не примем срочных мер по борьбе с изменением климата, то к концу столетия нас ожидает повышение температуры более чем на 3°C, что приведет к еще более губительным последствиям для жителей Земли».

Евгений Хвостик