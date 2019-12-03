«Начало всему положил налог для цифровых гигантов» Корреспондент “Ъ FM” во Франции — о торговой войне Франции и США

Дональд Трамп, по всей видимости, затевает новую торговую войну, теперь против Франции. В администрации американского президента заявили, что Вашингтон намерен ввести пошлины на французские товары на сумму почти в $2,5 млрд. Это станет ответом на новый французский налог на доходы цифровых компаний, который затрагивает в первую очередь американских IT-гигантов: Google, Apple, Facebook. Кроме того, во вторник Дональд Трамп заочно и довольно резко поспорил с Эмманюэлем Макроном. Он назвал оскорбительными слова французского президента о том, что НАТО переживает «смерть мозга». Франция откалывается от альянса, заключил американский лидер. Как заявления Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа могут повлиять на отношения между странами? Этот и другие вопросы ведущий Максим Митченков обсудил с корреспондентом “Ъ FM” во Франции Дарьей Злотниковой.

— Как во Франции воспринимают заявления из Соединенных Штатов о том, что, возможно, стране будет объявлена новая торговая война?

— Для Франции это, конечно, будет очень болезненным решением, если все действительно состоится, поскольку объем рынка, который могут затронуть новые пошлины, оценивается более чем в €2 млрд. Вообще, это не первая такая угроза со стороны Соединенных Штатов и, в частности, президента Трампа. С начала этого года есть подозрения, что новый виток торговой войны может начаться между Францией и США.

Начало всему положил налог для цифровых гигантов, так называемый «налог GAFA», поскольку он затрагивает большинство крупных IT-компаний, в том числе Google, Apple, Facebook и Amazon. Речь идет о сборе в размере 3% от их выручки, которую они генерируют во Франции.

И именно это очень беспокоит США, и в ответ на этот закон американские власти уже не первый раз предлагают ввести новые пошлины на французские товары.

Первым на заявления Соединенных Штатов отреагировал министр экономики Брюно Ле Мэр, который назвал подобные угрозы неприемлемыми. Он подтвердил, что ЕС вполне может подготовить свой ответ на возможные санкции США.

— А какой может быть реакция? Ответные пошлины в таком же размере?

— По всей видимости, да. В любом случае власти твердо намерены ввести этот самый налог для IT-корпораций, и какие-то импортные товары из США также могут обложить налогом в ответ на такую импортную войну пошлин со стороны Вашингтона.

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— Сам Макрон делал какие-то заявления по этому поводу или по поводу взаимоотношений с Соединенными Штатами?

— Действительно, отношения у Макрона с Трампом, скажем так, идут по наклонной. Всего два года назад президент Франции принимал американского лидера, надо сказать, с большой помпой, на параде по случаю Дня взятия Бастилии. Это был такой новый виток возрождения франко-американских отношений. С тех пор много воды утекло, многие различные вопросы подпортили отношения Макрона и Трампа лично и Франции и США в частности.