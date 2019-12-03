Саммит НАТО встречают протестами

Протесты, скандалы и предсказания распада — на таком фоне начинается 70-ый юбилейный саммит НАТО. Вечером 3 декабря в Лондоне королева примет лидеров стран-участниц альянса в Букингемском дворце. Основной переговорный день пройдет 4 декабря. СМИ отмечают напряженную обстановку: в Лондоне в эти дни пройдут протесты, а на днях не лучшее положение дел в альянсе признали и его участники. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». Кроме того, в организации недовольны позицией Турции: она часто угрожает покинуть альянс, шантажируя союзников. Как пройдет саммит? Об этом Глеб Силко.

Первая штаб-квартира НАТО находилась в Лондоне, именно поэтому юбилейный саммит решили провести там же. Но готовящиеся торжества совсем не обрадовали жителей мегаполиса: жалуются, например, на шум военных вертолетов, то и дело пролетающих над городом. Много в британской прессе пишут о негативной реакции лондонцев на приезд президента США Дональда Трампа. По программе 3 декабря вечером состоится торжественный прием в Букингемском дворце. В это же время рядом со зданием пройдут акции протеста: как раз в основном против хозяина Белого дома, впрочем, его самого, по всей видимости, это не заботит. Гораздо больше Трампа расстроили новые призывы к импичменту, которыми его провожали из Вашингтона: «Итак, демократы, левые радикальные демократы, ничего не делающие демократы, все они разом решили, когда я собираюсь на саммит НАТО — а поездку согласовали год назад — что сейчас лучшее время говорить об импичменте. А ведь это одно из самых важных путешествий, которые я совершаю как президент».

Основной день саммита – 4 декабря. Встреча пройдет в пригороде Лондона, где на краю холма находится отель Grove, окруженный лесом. Развлечений немного: живописные виды, поле для гольфа и река неподалеку. А кордоны начинаются за километры от здания. Британские СМИ называют их «стальным кольцом»: сотни полицейских, дороги, перекрытые уже несколько дней, бетонные заграждения и колючая проволока. Все ради двухчасовых переговоров. Журналисты посчитали: на выступление у каждого участника, включая генсека альянса Йенса Столтенберга, будет всего четыре минуты. За это время они должны успеть обсудить положение дел, как отметила британская The Times, в «больном и сварливом» альянсе. Но преувеличивать опасность раскола НАТО не стоит, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер: «Главным кризисом являются взаимоотношения всех остальных стран и Турции. Во-первых, Турция ведет себя понахальнее, во-вторых, мешает это в первую очередь Вашингтону, но и остальным тоже.

НАТО всегда существует в кризисе.

Они сами любят говорить о кризисе, чтобы подогревать некую интригу и потом сказать, что мы нашли выход из ситуации, саммит был исключительно плодотворным. Это типичный пиар, который в таких случаях сопровождает это мероприятие».

Впрочем, главная угроза для НАТО все так же — Россия. Об этом еще до начала саммита объявил Йенс Столтенберг. Правда, уточнил, что врагом Россию не считают, но если что — ответят. При этом от стран-участниц звучали предложения сменить курс: признать угрозой на будущие годы Китай или терроризм. Но для разобщенного альянса сейчас проще договориться о российской опасности, чем выбрать новую, говорит председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов: «Тексты, которые будут приняты, отразят то базовое, что не вызывает противоречий между участниками альянса, а с этим довольно плохо сейчас.

Страны-союзницы по НАТО совершенно по-разному видят угрозы собственной безопасности.

Взять, например, Канаду, Литву, Турцию, Нидерланды и Португалию — найти единую угрозу, которая бы сплачивала эти страны, вообще невозможно».

Итоги саммита в целом уже известны. По данным “Ъ FM”, примерный текст коммюнике уже согласован: в нем обозначат угрозу, исходящую от России и Китая, и заявят, что действовать нужно политикой устрашения и диалога. Правда, что конкретно это будут за шаги, пока неизвестно. В НАТО также заявили, что намерены усилить «восточный фланг» — Польшу и страны Балтии. По словам генсека альянса, у организации есть план обороны этого региона и решение о повышении там боеготовности должны принять как раз на саммите.