США готовятся к новой торговой войне

Парламент Франции одобрил в четверг законопроект о введении нового налога на доходы международных ИТ-корпораций, который, по расчетам властей, должен принести французской экономике около €400 млн по окончании этого года. Пока же он может спровоцировать начало новой торговой войны для США. Дональд Трамп остался крайне недоволен решением французских властей и уже готовит ответные меры.

В четверг утром Сенат Франции одобрил законопроект, который окрестили «налогом GAFA» — по первым буквам в названии тех компаний, которых он коснется в первую очередь. Речь идет о Google, Amazon, Facebook и Apple. Принятый парламентом законопроект предусматривает введение дополнительного налога в размере 3% от выручки международных технологических компаний, получаемой ими во Франции. Под его действие подпадают только те компании, чей годовой оборот составляет не менее €750 млн, при этом хотя бы €25 млн из них должны быть получены во Франции. Таким образом, он затронет около 30 международных корпораций — помимо вышеперечисленных, например, Uber, Airbnb и Booking. Кроме того, в список потенциальных жертв нового налога войдут представители Китая, Германии, Испании, Великобритании и всего один представитель Франции — рекламная компания Criteo.

Большая часть жертв нового налогового режима во Франции — американские компании. Потому неудивительно, что президент США Дональд Трамп считает сегодняшнее голосование во французском Сенате актом агрессии против американского бизнеса.

Еще в среду он распорядился, чтобы торговый представитель США Роберт Лайтхайзер начал расследование по данному вопросу в рамках раздела 301 закона о торговле США (.pdf). «Президент распорядился, чтобы мы проверили эффекты этого законопроекта и определили, является ли он дискриминационным или беспочвенным и обременяет или ограничивает торговлю США»,— заявил в среду господин Лайтхайзер. По словам же одного из источников Financial Times, Дональд Трамп в качестве ответной меры может ввести дополнительные импортные пошлины на французские вина или автомобили.

Выступая сегодня во французском парламенте, министр экономики Франции Брюно Ле Мер заочно ответил торговому представителю США, заметив, что двум странам стоило бы пойти по пути урегулирования разногласий в сфере налогообложения «скорее за счет достижения соглашений, чем за счет угроз». «Франция — суверенное государство, она самостоятельно принимает решения о своем налоговом режиме и продолжит это делать и впредь»,— заявил господин Ле Мер. При этом министр отметил, что введение цифрового налога — не попытка французских властей наказать американские корпорации, а способ стимулировать власти США к выработке «международного соглашения по налогообложению цифровых корпораций на уровне Организации экономического сотрудничества и развития».

По мнению французских властей, многие из транснациональных компаний платят со своих европейских операций слишком мало налогов либо вовсе их не платят, регистрируясь в юрисдикциях с льготным налогообложением.

Так же считают власти Германии, Великобритании и, к примеру, Еврокомиссия, которая уже успела оштрафовать Apple на $14,5 млрд за уклонение от уплаты налогов. Франция изначально была главным инициатором введения 3-процентного налога на выручку международных ИТ-корпораций всеми странами ЕС. Однако в ноябре прошлого года страны не сумели договориться о единой позиции по этому вопросу: против резко выступили Дания, Ирландия и Швеция. Тогда же Испания, Италия и Великобритания заявили о намерении разработать собственные законы о дополнительном налогообложении международных цифровых компаний.

После неудачной попытки найти общеевропейское решение власти Франции решили договориться о введении единого цифрового налога с Германией. Но в начале декабря прошлого года стало известно, что и эта инициатива оказалась неудачной. Тогда же французские власти начали разработку собственного законопроекта, который будет иметь обратное действие. Начисляться новый налог будет с выручки, полученной компаниями с 1 января 2019 года. Согласно прогнозам французских властей, новый налог принесет в казну Франции по итогам 2019 года около €400 млн и более €650 млн по итогам 2020 года.

Кирилл Сарханянц