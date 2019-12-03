Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти. Подписанным соглашением срок действия договора продлевается на десять лет — до 1 января 2030 года, сообщает украинская компания в Facebook.

«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении. Со стороны «Уктранснафты» договор подписал гендиректор Николай Гавриленко, со стороны «Транснефти» — вице-президент Сергей Андронов, встреча произошла в рамках Международной конференции «Энергетика в XXI веке» в Хорватии. Решение о подписании договора было принято акционером «Укртранснафты» НАК «Нафтогаз Украины» 27 ноября.

«Кроме пролонгации договора дополнительное соглашение между АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе»,— говорится в сообщении. Однако базовые принципы сотрудничества, например порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне техслужб, не изменились.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест.

Пострадавшей от загрязнения стороной стала, в частности, «Укртранснафта». Однако в августе компания заявила, что получила от российской «Транснефти» более €2,9 млн компенсации, что позволило «покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле—мае». Украинская компания добавила, что с апреля на украинском участке «Дружбы» не зафиксировано повторного загрязнения нефти.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ”.