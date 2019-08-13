«Укртранснафта» получила от «Транснефти» почти €3 млн из-за загрязнения «Дружбы»

«Укртранснафта» получила от российской «Транснефти» более €2,9 млн компенсации из-за загрязнения нефтепровода «Дружба» хлорорганикой, сообщает компания в Facebook. Эта сумма позволила «покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле—мае».

В сообщении «Укртранснафты» подчеркивается, что с апреля на украинском участке «Дружбы» не зафиксировано повторного загрязнения нефти.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ”.